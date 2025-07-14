На фронте зафиксировано 88 боестолкновений, наиболее активно враг атакует на Лиманском, Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

По состоянию на 16:00 14 июля враг 88 раз атаковал позиции Сил обороны. Наиболее активно действует на Лиманском, Покровском и Новопавловском направлениях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Боевые действия на севере

От российских артиллерийских обстрелов пострадали приграничные районы нашей страны, в частности населенные пункты Красный Хутор, Михальчина Слобода Черниговской области; Лукашенковское, Братеница, Бунякино, Горки, Барановка, Марьино, Проходы Сумской области. Авиаудару подвергся район Шостки.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня противник проводил 10 наступательных действий, в настоящее время три боестолкновения продолжаются. Противник нанес пять авиаударов, всего сбросил 11 управляемых бомб, и совершил 170 обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении состоялось три боестолкновения вблизи Волчанска и Каменки.

Противник с начала суток пять раз атаковал на Купянском направлении в районах Кондрашовки, Степной Новоселовки, Загрызово и в направлении Новой Кругляковки, Петропавловки.

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Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении украинские подразделения отбили 10 атак в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Карповка, Новый Мир, Колодязи, Торское и в направлениях Новосергиевки, Шандриголово. Еще четыре атаки продолжаются до сих пор.

На Северском направлении украинские воины отбили шесть вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григорьевки, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Выемки.

В настоящее время на Краматорском направлении произошло четыре вражеских штурма. Враг атаковал в сторону Ступочек, Предтечино и Белой горы.

На Торецком направлении российские оккупанты провели три штурмовые действия на позиции наших защитников в районах Торецка, Русина Яра и Делиевки. Украинские подразделения одну атаку уже отбили, два боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили уже 26 атак на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Новоэкономичное, Мирное, Родинское, Федоровка, Разино, Лысовка, Зверево, Удачное, Новопавловка, Алексеевка и в направлении Покровска, Родинского, Новопавловки, Мирнограда. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники уже отбили 24 атаки вражеских подразделений, еще два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Новопавловском направлении захватчики 12 раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Новохатское, Запорожье, Комар, Мирное, Пуддубное, Воскресенка, Свободное Поле, Шевченко, Зеленое Поле и Темировка. Наши воины уже отбили девять атак. Бои не утихают.

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Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по Белогорью.

На Ореховском направлении захватнические подразделения один раз наступали на позиции украинцев, пытались продвинуться в сторону Каменского. Авиаударам подверглись Новоданиловка и Плавни.

На Приднепровском направлении в настоящее время украинские защитники отбили четыре штурмовые действия оккупантов. Одрадокаменку враг атаковал неуправляемыми авиационными ракетами.

На других направлениях в настоящее время существенных изменений не отмечено.