Враг с начала суток совершил 97 атак, 42 из них - на Покровском направлении, - Генштаб
В настоящее время враг 97 раз атаковал позиции Сил обороны. Наиболее активно действует на Лиманском, Покровском, Новопавловском, Торецком и Курском направлениях.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 13 июля, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
От российских артиллерийских обстрелов пострадали приграничные районы нашей страны, в частности населенные пункты Гай Черниговской области; Клюсы, Угроиды, Миропольское, Прогресс, Марьино Сумской области.
Боевые действия на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня противник проводил семь наступательных действий, в настоящее время одно боестолкновение продолжается. Противник нанес шесть авиаударов, всего сбросил 13 управляемых бомб, и совершил 133 обстрела, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.
Бои на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили три штурмовые действия врага вблизи Волчанска и Зеленого.
Противник с начала суток четыре раза атаковал на Купянском направлении в районах Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки и Колесниковки. В настоящее время идет бой.
Боевые действия на Донбассе
На Лиманском направлении украинские подразделения отбили 11 атак в районах населенных пунктов Грековка, Копанки, Редкодуб, Карповка, Колодязи, Зеленая Долина и Торское. Еще три атаки продолжаются до сих пор.
На Северском направлении украинские воины отбили две вражеские атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Серебрянки.
В настоящее время на Краматорском направлении состоялся один вражеский штурм. Враг атаковал в сторону Ступочек.
На Торецком направлении российские оккупанты провели восемь штурмовых действий на позиции наших защитников в районе Торецка, Александро-Калинового, Яблоновки, Русина Яра и в сторону Степановки. Украинские подразделения отбили семь атак, одно боестолкновение продолжается.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили уже 42 атаки на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Николаевка, Разино, Родинское, Новоторецкое, Луч, Возрождение, Шевченко, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Муравка и Алексеевка. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники уже отбили 35 атак вражеских подразделений.
На Новопавловском направлении захватчики восемь раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Запорожье, Новохатское, Мирное и Вольное Поле. Наши воины уже отбили пять атак. Бои не утихают.
Обстановка на юге
На Ореховском направлении захватнические подразделения дважды начинали движение на позиции украинцев, пытались продвинуться в сторону Малых Щербаков и Новоданиловки.
На Приднепровском направлении в настоящее время украинские защитники отбили три штурмовые действия оккупантов.
В Генштабе добавили, что на других направлениях в настоящее время существенных изменений не наблюдается.
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