Продолжаются тяжелые бои на Покровском направлении, оккупанты пытаются продвинуться возле Удачного, Молодецкого и Алексеевки, - ОСГВ "Хортица".

За прошедшие сутки, 12 июля 2025 года, на Южно-Слобожанском направлении враг атаковал наши позиции в районе Волчанска, Зеленого и Амбарного. Потерь наших позиций не допущено.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, на Купянском направлении противник вел наступление в сторону Петропавловки, Голубовки, Песчаного, Новоосиново и Зеленого Гая. Атаки захватчиков отбиты.

По данным ОСГВ "Хортица", на Лиманском направлении штурмовые группы оккупантов безуспешно пытались атаковать наши укрепления возле Чернещины, Редкодуба, Среднего, Шандриголового, Колодязей, Ямполовки, Торского и в Серебрянском лесничестве.

На Северском направлении украинские воины отбили атаки захватчиков, которые были направлены на наши позиции в районе Григорьевки, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском и Торецком направлениях атаки врага были сосредоточены неподалеку Белой Горы, Делиевки, Яблоновки и в Торецке. Противник успеха не имел, ухудшение тактического положения не допущено.

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"На Покровском направлении оккупанты пытались вытеснить наших защитников с позиций в районах Русина Яра, Степановки, Полтавки, Владимировки и Разино. С целью блокирования Покровско-Мирноградской агломерации противник атаковал наши подразделения неподалеку Новоэкономичного, Миролюбовки, Звирово и в сторону Родинского. Вместе с тем оккупанты пытались продвигаться у Удачного, Молодецкого, Дачного, Орехово и Алексеевки. Продолжаются тяжелые бои, противник пытается развить наступление за счет реализации численного преимущества", - говорится в сообщении.

Также ОСГВ "Хортица" информирует, что на Новопавловском направлении российские захватчики проводили наступательные действия в районе Филиала, Запорожья, Зеленого Гая, Шевченко и в сторону Новогеоргиевки. Силами обороны принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.