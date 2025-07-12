Продолжаются бои в Торецке. Уничтожена мототехника врага возле Молодецкого, - ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки, 11 июля 2025 года, на Южно-Слобожанском направлении штурмовые группы противника атаковали наши позиции в сторону населенного пункта Зеленое, а на Купянском направлении - в районе Петро-Ивановки, Радьковки, Песчаного и Загрызово. Атаки отбиты, враг понес потери и отошел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, на Лиманском направлении оккупанты вели наступление неподалеку Новоегоровки, Нового Мира, Редкодуба, Карповки, Колодязей и Торского. Также захватчики не оставляют попыток прорвать наши оборонительные порядки в районе Чернещины, Среднего, Шандриголового, Зеленой Долины и в Серебрянском лесничестве. Нашими подразделениями не допущено ухудшение тактического положения.

На Северском направлении оккупанты пытались вытеснить наших защитников с позиций возле Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Атаки отбиты.

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По данным ОСГВ "Хортица", на Краматорском и Торецком направлениях произошли боестолкновения в районе Предтечиного, Белой Горы, Плещеевки, Петровки, Щербиновки и в Торецке. Потерь наших позиций не допущено.

"На Покровском направлении враг проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Степановка, Попов Яр, Новоэкономичное, Миролюбовка, Новоукраинка, Красный Лиман и Котлино. Одновременно захватчики активно пытались штурмовать наши укрепления неподалеку Муравки, Алексеевки и Новосергиевки. У Удачного и Молодецкого для проведения штурмовых действий оккупанты применили мототехнику. В результате нашего огневого удара уничтожено семь мотоциклов. Украинские воины продолжают держать позиции и противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развивать наступление", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что на Новопавловском направлении наши защитники противостоят атакам противника в районах Поддубного, Новохатского, Запорожья, Зеленого Гая, Камышевахи, Новоселки и Зеленого Поля. Подразделения Сил обороны продолжают уничтожать превосходящие силы противника с целью замедления и прекращения его наступательных действий.