Тривають бої у Торецьку. Знищено мототехніку ворога біля Молодецького, - ОСУВ "Хортиця"

Упродовж минулої доби, 11 липня 2025 року, на Південно-Слобожанському напрямку штурмові групи противника атакували наші позиції в бік населеного пункту Зелене, а на Куп’янському напрямку – в районі Петро-Іванівки, Радьківки, Піщаного та Загризового. Атаки відбито, ворог зазнав втрат та відійшов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Лиманському напрямку окупанти вели наступ неподалік Новоєгорівки, Нового Миру, Рідкодуба, Карпівки, Колодязів та Торського. Також загарбники не полишають спроб прорвати наші оборонні порядки в районі Чернещини, Середнього, Шандриголового, Зеленої Долини та у Серебрянському лісництві. Нашими підрозділами не допущено погіршення тактичного положення.

На Сіверському напрямку окупанти намагалися витіснити наших захисників з позицій біля Верхньокам’янського та Івано-Дір’ївки. Атаки відбито.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог найактивніше штурмує на Покровському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

За даними ОСУВ "Хортиця", на Краматорському та Торецькому напрямках відбулися боєзіткнення в районі Предтечиного, Білої Гори, Плещіївки, Петрівки, Щербинівки та у Торецьку. Втрат наших позицій не допущено.

"На Покровському напрямку ворог проводив наступальні дії в районах населених пунктів Степанівка, Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Новоукраїнка, Красний Лиман та Котлине. Одночасно загарбники активно намагалися штурмувати наші укріплення неподалік Муравки, Олексіївки та Новосергіївки. Біля Удачного та Молодецького для проведення штурмових дій окупанти застосували мототехніку. В результаті нашого вогневого удару знищено сім мотоциклів. Українські воїни продовжують тримати позиції і протистоять намаганням противника реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що на Новопавлівському напрямку наші захисники протистоять атакам противника в районах Піддубного, Новохатського, Запоріжжя, Зеленого Гаю, Комишувахи, Новосілки та Зеленого Поля. Підрозділи Сил оборони продовжують знищувати переважаючі сили противника з метою сповільнення та припинення його наступальних дій.