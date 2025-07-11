Ворог найактивніше штурмує на Покровському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

Ворог продовжує активно штурмувати позиції Сил оборони на східному напрямку

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".

Протягом минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку противник безуспішно намагався проводити штурмові дії неподалік Стариці, а на Куп’янському напрямку наші підрозділи відбили атаки загарбників в районі Степової Новосілки.

На Лиманському напрямку ворог атакував позиції Сил оборони неподалік Нового Миру, Рідкодуба, Карпівки, Середнього, Шандриголового, Колодязів, Торського, Зеленої Долини та у Серебрянському лісництві. Успіху не мав.

На Сіверському напрямку окупанти не полишають спроб витіснити наші підрозділи з займаних позицій в районі Івано-Дар’ївки, Серебрянки та Виїмки. Втрат наших позицій не допущено.

На Краматорському та Торецькому напрямках противник штурмував наші укріплення біля Ступочок, Предтечиного, Білої Гори, Плещіївки, Степанівки, Катеринівки та у Торецьку. Наші воїни тримають оборону, знищуючи переважаючі сили ворога.

Найактивніше противник проводив штурмові дії на Покровському напрямку. Загарбники атакували позиції Сил оборони в районі Русиного Яру, Полтавки, Новоекономічного, Родинського та Федорівки. Також загарбники атакували наші укріплення біля Миролюбівки, Новоукраїнки, Звірового, Удачного, Муравки, Гріхового, Новосергіївки та Олексіївки. Тривають важкі бої, противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці самовіддано протистоять атакам противника в районах Ялти, Запоріжжя, Піддубного, Новохатського, Маліївки та Мирного, а на Гуляйпільському напрямку – неподалік Малинівки. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення. Підрозділи Сил оборони продовжують знищувати переважаючі сили противника з метою сповільнення та припинення його наступальних дій.

Втрати ворога

Загальні втрати російської армії лише на східному напрямку – в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" за 10.07.2025 становлять:

особового складу – 745;

танків – 2;

бойових броньованих машин – 4;

гармат і мінометів – 10;

автомобільної техніки – 37;

спеціальної техніки – 36;

засоби РЕБ – 3;

пунктів управління БпЛА – 22;

укриттів – 211;

складів боєприпасів – 5;

складів ПММ – 1.

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