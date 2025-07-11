Враг наиболее активно штурмует на Покровском направлении, - ОСГВ "Хортиця"

Враг продолжает активно штурмовать позиции Сил обороны на восточном направлении

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортиця".

За минувшие сутки на Южно-Слобожанском направлении противник безуспешно пытался проводить штурмовые действия неподалеку Старицы, а на Купянском направлении наши подразделения отбили атаки захватчиков в районе Степной Новоселки.

На Лиманском направлении враг атаковал позиции Сил обороны неподалеку Нового Мира, Редкодуба, Карповки, Среднего, Шандриголово, Колодязей, Торского, Зеленой Долины и в Серебрянском лесничестве. Успеха не имел.

На Сиверском направлении оккупанты не оставляют попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районе Ивано-Дарьевки, Серебрянки и Выемки. Потерь наших позиций не допущено.

На Краматорском и Торецком направлениях противник штурмовал наши укрепления около Ступочек, Предтечино, Белой Горы, Плещиевки, Степановки, Катериновки и в Торецке. Наши воины держат оборону, уничтожая превосходящие силы врага.

Активно противник проводил штурмовые действия на Покровском направлении. Захватчики атаковали позиции Сил обороны в районе Русина Яра, Полтавки, Новоэкономичного, Родинского и Федоровки. Также захватчики атаковали наши укрепления около Миролюбовки, Новоукраинки, Звирово, Удачного, Муравки, Грехово, Новосергиевки и Алексеевки. Продолжаются тяжелые бои, противник пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление.

На Новопавловском направлении украинские защитники самоотверженно противостоят атакам противника в районах Ялты, Запорожья, Поддубного, Новохатского, Малиевки и Мирного, а на Гуляйпольском направлении - неподалеку от Малиновки. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения. Подразделения Сил обороны продолжают уничтожать превосходящие силы противника с целью замедления и прекращения его наступательных действий.

Потери врага

Общие потери российской армии только на восточном направлении - в зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" за 10.07.2025 составляют:

личного состава - 745;

танков - 2;

боевых бронированных машин - 4;

орудий и минометов - 10;

автомобильной техники - 37;

специальной техники - 36;

средств РЭБ - 3;

пунктов управления БПЛА - 22;

укрытий - 211;

складов боеприпасов - 5;

складов ГСМ - 1.

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