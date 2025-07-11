РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10695 посетителей онлайн
Новости Боевые действия на Покровском направлении
165 0

Враг наиболее активно штурмует на Покровском направлении, - ОСГВ "Хортиця"

сводка Генштаба

Враг продолжает активно штурмовать позиции Сил обороны на восточном направлении

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортиця".

За минувшие сутки на Южно-Слобожанском направлении противник безуспешно пытался проводить штурмовые действия неподалеку Старицы, а на Купянском направлении наши подразделения отбили атаки захватчиков в районе Степной Новоселки.

На Лиманском направлении враг атаковал позиции Сил обороны неподалеку Нового Мира, Редкодуба, Карповки, Среднего, Шандриголово, Колодязей, Торского, Зеленой Долины и в Серебрянском лесничестве. Успеха не имел.

На Сиверском направлении оккупанты не оставляют попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районе Ивано-Дарьевки, Серебрянки и Выемки. Потерь наших позиций не допущено.

На Краматорском и Торецком направлениях противник штурмовал наши укрепления около Ступочек, Предтечино, Белой Горы, Плещиевки, Степановки, Катериновки и в Торецке. Наши воины держат оборону, уничтожая превосходящие силы врага.

Активно противник проводил штурмовые действия на Покровском направлении. Захватчики атаковали позиции Сил обороны в районе Русина Яра, Полтавки, Новоэкономичного, Родинского и Федоровки. Также захватчики атаковали наши укрепления около Миролюбовки, Новоукраинки, Звирово, Удачного, Муравки, Грехово, Новосергиевки и Алексеевки. Продолжаются тяжелые бои, противник пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление.

На Новопавловском направлении украинские защитники самоотверженно противостоят атакам противника в районах Ялты, Запорожья, Поддубного, Новохатского, Малиевки и Мирного, а на Гуляйпольском направлении - неподалеку от Малиновки. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения. Подразделения Сил обороны продолжают уничтожать превосходящие силы противника с целью замедления и прекращения его наступательных действий.

Потери врага

Общие потери российской армии только на восточном направлении - в зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" за 10.07.2025 составляют:

  • личного состава - 745;
  • танков - 2;
  • боевых бронированных машин - 4;
  • орудий и минометов - 10;
  • автомобильной техники - 37;
  • специальной техники - 36;
  • средств РЭБ - 3;
  • пунктов управления БПЛА - 22;
  • укрытий - 211;
  • складов боеприпасов - 5;
  • складов ГСМ - 1.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 210 боевых столкновений провели Силы обороны за прошедшие сутки. Больше всего - на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТЫ

Автор: 

ОСГВ Хортица (468) боевые действия (4500)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 