Тривають важкі бої на Покровському напрямку, окупанти намагаються просунутися біля Удачного, Молодецького та Олексіївки, - ОСУВ "Хортиця"

Минулої доби, 12 липня 2025 року, на Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував наші позиції в районі Вовчанська, Зеленого та Амбарного. Втрат наших позицій не допущено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Куп’янському напрямку противник вів наступ в бік Петропавлівки, Голубівки, Піщаного, Новоосинового та Зеленого Гаю. Атаки загарбників відбито.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Лиманському напрямку штурмові групи окупантів безуспішно намагалися атакувати наші укріплення біля Чернещини, Рідкодуба, Середнього, Шандриголового, Колодязів, Ямполівки, Торського та у Серебрянському лісництві.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили атаки загарбників, які були спрямовані на наші позиції в районі Григорівки, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського.

На Краматорському та Торецькому напрямках атаки ворога були зосереджені неподалік Білої Гори, Диліївки, Яблунівки та у Торецьку. Противник успіху не мав, погіршення тактичного положення не допущено.

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"На Покровському напрямку окупанти намагалися витіснити наших захисників з позицій в районах Русиного Яру, Степанівки, Полтавки, Володимирівки та Разіного. З метою блокування Покровсько-Мирноградської агломерації противник атакував наші підрозділи неподалік Новоекономічного, Миролюбівки, Звірового та в бік Родинського. Разом з тим окупанти намагалися просуватися біля Удачного, Молодецького, Дачного, Горіхового та Олексіївки. Тривають важкі бої, противник намагається розвинути наступ за рахунок реалізації чисельної переваги", - йдеться у повідомленн.

Також ОСУВ "Хортиця" інформує, що на Новопавлівському напрямку російські загарбники проводили наступальні дії в районі Філії, Запоріжжя, Зеленого Гаю, Шевченка та в бік Новогеоргіївки. Силами оборони вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.