Ворог від початку доби здійснив 97 атак, 42 із них - на Покровському напрямку, - Генштаб

На цей час ворог 97 разів атакував позиції Сил оборони. Найбільш активно діє на Лиманському, Покровському, Новопавлівському, Торецькому та Курському напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 13 липня, передає Цензор.НЕТ.

Удари РФ по Україні

Від російських артилерійських обстрілів постраждали прикордонні райони нашої країни, зокрема населені пункти Гай Чернігівської області; Клюси, Угроїди, Миропільське, Прогрес, Мар’їне Сумської області.

Бойові дії на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні противник проводив сім наступальних дій, на цей час одне боєзіткнення триває. Противник завдав шести авіаударів, загалом скинув 13 керованих бомб, та здійснив 133 обстріли, зокрема три – з реактивних систем залпового вогню.

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Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили три штурмові дії ворога поблизу Вовчанська та Зеленого.

Противник з початку доби чотири рази атакував на Куп’янському напрямку в районах Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Колісниківки. На даний час точиться бій.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак у районах населених пунктів Греківка, Копанки, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Зелена Долина та Торське. Ще три атаки тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили дві ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Серебрянки.

На цей час на Краматорському напрямку відбувся один ворожий штурм. Ворог атакував у бік Ступочок.

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На Торецькому напрямку російські окупанти провели вісім штурмових дій на позиції наших захисників у районі Торецька, Олександро-Калинового, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Степанівки. Українські підрозділи відбили сім атак, одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 42 атаки на позиції наших захисників у районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Миколаївка, Разіне, Родинське, Новоторецьке, Промінь, Відродження, Шевченко, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Муравка та Олексіївка. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 35 атак ворожих підрозділів.

На Новопавлівському напрямку загарбники вісім разів йшли в наступ на позиції українських військ поблизу населених пунктів Запоріжжя, Новохатське, Мирне та Вільне Поле. Наші воїни вже відбили п’ять атак. Бої не вщухають.

Обстановка на півдні

На Оріхівському напрямку загарбницькі підрозділи двічі починали рух на позиції українців, намагались просунутись у бік Малих Щербаків та Новоданилівки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони зупинили 47 штурмів і знешкодили 162 окупанти на Покровському напрямку, - Генштаб

На Придніпровському напрямку на даний час українські захисники відбили три штурмові дії окупантів.

У Генштабі додали, що на інших напрямках на цей час суттєвих змін не відмічено.