Сили оборони зупинили 47 штурмів і знешкодили 162 окупанти на Покровському напрямку, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 151 бойове зіткнення, найбільше ворог атакує на Покровському та Лиманському напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 22 годину 12 липня, передає Цензор.НЕТ.

Удари РФ по Україні

Російські загарбники завдали одного масованого ракетно-авіаційного удару 32 ракетами та 70 авіаційних ударів, скинувши 104 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 1292 дрони-камікадзе та здійснили 4066 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Бойові дії на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 12 боєзіткнень. Ворог завдав вісім авіаційних ударів, скинувши чотирнадцять керованих бомб, здійснив 178 обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

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Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку від початку доби ворог здійснив сім наступальних дій у районах населених пунктів Вовчанськ, Зелене та Чугунівка.

На Куп’янському напрямку агресор атакував поблизу Кіндрашівки, Петропавлівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Зеленого Гаю – у бік населеного пункту Новоосинове – українські захисники зупинили вісім ворожих спроб просунутися вперед.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку російські загарбники 23 рази атакували позиції Сил оборони у районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Новий Мир, Колодязі, Зелена Долина, Торське, Діброва та в напрямку населених пунктів Серебрянка й Дронівка. Шість боєзіткнень не вщухають дотепер.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили три штурми окупаційних військ у районах Івано-Дар’ївки та Виїмки.

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На Краматорському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції наших захисників у районах населених пунктів Кліщіївка та Біла Гора. Сили оборони успішно відбили всі атаки загарбників.

Вісім разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку поблизу населених пунктів Диліївка, Торецьк та в напрямку населених пунктів Русин Яр, Степанівка та Яблунівка. Три боєзіткнення ще не завершилися.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник атакував у районах населених пунктів Попів Яр, Володимирівка, Разіне, Мирне, Новоекономічне, Миролюбівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Горіхове, в напрямках населених пунктів Покровськ, Молодецьке, Філія та Олексіївка. Наші захисники зупинили 47 штурмових дій противника, ще чотири боєзіткнення тривають.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 162 окупанти, з них 105 – безповоротно. Українські воїни знищили один багатоцільовий броньований легкий тягач, 26 безпілотних літальних апаратів, один автомобіль, дев’ять мотоциклів, два термінали супутникового зв’язку, а також дві станції радіоелектронної боротьби противника.

На Новопавлівському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Дачне, Філія, Мирне, Шевченко, Темирівка, Зелене Поле та в бік населеного пункту Новопавлівка. Наразі тривають три боєзіткнення.

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Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційного удару по району населеного пункту Чарівне.

На Оріхівському напрямку українські воїни відбили дві штурмові дії ворога в районі Кам’янського. Населені пункти Новоандріївка та Плавні зазнали авіаційних ударів керованими бомбами.

На Придніпровському напрямку ворог вісім разів атакував у бік позицій наших захисників у районах Антонівського мосту та острова Білогрудий, дотепер триває одне боєзіткнення. Водночас противник завдав авіаудару по Козацькому.