Силы обороны остановили 47 штурмов и обезвредили 162 оккупанта на Покровском направлении, - Генштаб

Всего с начала этих суток на фронте произошло 151 боевое столкновение, больше всего враг атакует на Покровском и Лиманском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 12 июля, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Российские захватчики нанесли один массированный ракетно-авиационный удар 32 ракетами и 70 авиационных ударов, сбросив 104 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 1292 дроны-камикадзе и осуществили 4066 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 12 боестолкновений. Враг нанес восемь авиационных ударов, сбросив четырнадцать управляемых бомб, совершил 178 обстрелов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

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Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток враг совершил семь наступательных действий в районах населенных пунктов Волчанск, Зеленое и Чугуновка.

На Купянском направлении агрессор атаковал вблизи Кондрашовки, Петропавловки, Песчаного, Степной Новоселовки, Зеленого Гая - в сторону населенного пункта Новоосиново - украинские защитники остановили восемь вражеских попыток продвинуться вперед.

Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении российские захватчики 23 раза атаковали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Грековка, Карповка, Новый Мир, Колодязи, Зеленая Долина, Торское, Диброва и в направлении населенных пунктов Серебрянка и Дроновка. Шесть боестолкновений не утихают до сих пор.

На Северском направлении наши защитники отразили три штурма оккупационных войск в районах Ивано-Дарьевки и Выемки.

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На Краматорском направлении враг четыре раза штурмовал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Клещеевка и Белая Гора. Силы обороны успешно отразили все атаки захватчиков.

Восемь раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении вблизи населенных пунктов Дилиевка, Торецк и в направлении населенных пунктов Русин Яр, Степановка и Яблоновка. Три боестолкновения еще не завершились.

На Покровском направлении с начала этих суток противник атаковал в районах населенных пунктов Попов Яр, Владимировка, Разино, Мирное, Новоэкономическое, Миролюбовка, Шевченко, Зверево, Удачное, Ореховое, в направлениях населенных пунктов Покровск, Молодецкое, Филиал и Алексеевка. Наши защитники остановили 47 штурмовых действий противника, еще четыре боестолкновения продолжаются.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 162 оккупанта, из них 105 - безвозвратно. Украинские воины уничтожили один многоцелевой бронированный легкий тягач, 26 беспилотных летательных аппаратов, один автомобиль, девять мотоциклов, два терминала спутниковой связи, а также две станции радиоэлектронной борьбы противника.

На Новопавловском направлении враг девять раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Дачное, Филиал, Мирное, Шевченко, Темировка, Зеленое Поле и в сторону населенного пункта Новопавловка. Сейчас продолжаются три боестолкновения.

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Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационный удар по району населенного пункта Чаривне.

На Ореховском направлении украинские воины отразили два штурмовых действия врага в районе Каменского. Населенные пункты Новоандреевка и Плавни подверглись авиационным ударам управляемыми бомбами.

На Приднепровском направлении враг восемь раз атаковал в сторону позиций наших защитников в районах Антоновского моста и острова Белогрудый, до сих пор продолжается одно боестолкновение. В то же время противник нанес авиаудар по Казацкому.