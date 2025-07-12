Силы обороны остановили 47 штурмов и обезвредили 162 оккупанта на Покровском направлении, - Генштаб
Всего с начала этих суток на фронте произошло 151 боевое столкновение, больше всего враг атакует на Покровском и Лиманском направлениях.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 12 июля, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Российские захватчики нанесли один массированный ракетно-авиационный удар 32 ракетами и 70 авиационных ударов, сбросив 104 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 1292 дроны-камикадзе и осуществили 4066 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
Боевые действия на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 12 боестолкновений. Враг нанес восемь авиационных ударов, сбросив четырнадцать управляемых бомб, совершил 178 обстрелов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.
Бои на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении с начала суток враг совершил семь наступательных действий в районах населенных пунктов Волчанск, Зеленое и Чугуновка.
На Купянском направлении агрессор атаковал вблизи Кондрашовки, Петропавловки, Песчаного, Степной Новоселовки, Зеленого Гая - в сторону населенного пункта Новоосиново - украинские защитники остановили восемь вражеских попыток продвинуться вперед.
Боевые действия на Донетчине
На Лиманском направлении российские захватчики 23 раза атаковали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Грековка, Карповка, Новый Мир, Колодязи, Зеленая Долина, Торское, Диброва и в направлении населенных пунктов Серебрянка и Дроновка. Шесть боестолкновений не утихают до сих пор.
На Северском направлении наши защитники отразили три штурма оккупационных войск в районах Ивано-Дарьевки и Выемки.
На Краматорском направлении враг четыре раза штурмовал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Клещеевка и Белая Гора. Силы обороны успешно отразили все атаки захватчиков.
Восемь раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении вблизи населенных пунктов Дилиевка, Торецк и в направлении населенных пунктов Русин Яр, Степановка и Яблоновка. Три боестолкновения еще не завершились.
На Покровском направлении с начала этих суток противник атаковал в районах населенных пунктов Попов Яр, Владимировка, Разино, Мирное, Новоэкономическое, Миролюбовка, Шевченко, Зверево, Удачное, Ореховое, в направлениях населенных пунктов Покровск, Молодецкое, Филиал и Алексеевка. Наши защитники остановили 47 штурмовых действий противника, еще четыре боестолкновения продолжаются.
Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 162 оккупанта, из них 105 - безвозвратно. Украинские воины уничтожили один многоцелевой бронированный легкий тягач, 26 беспилотных летательных аппаратов, один автомобиль, девять мотоциклов, два терминала спутниковой связи, а также две станции радиоэлектронной борьбы противника.
На Новопавловском направлении враг девять раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Дачное, Филиал, Мирное, Шевченко, Темировка, Зеленое Поле и в сторону населенного пункта Новопавловка. Сейчас продолжаются три боестолкновения.
Обстановка на юге
На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационный удар по району населенного пункта Чаривне.
На Ореховском направлении украинские воины отразили два штурмовых действия врага в районе Каменского. Населенные пункты Новоандреевка и Плавни подверглись авиационным ударам управляемыми бомбами.
На Приднепровском направлении враг восемь раз атаковал в сторону позиций наших защитников в районах Антоновского моста и острова Белогрудый, до сих пор продолжается одно боестолкновение. В то же время противник нанес авиаудар по Казацкому.
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