С начала суток произошло 120 боестолкновений, из них 36 - на Покровском направлении, на четырех направлениях бои продолжаются, - Генштаб

По состоянию на 16:00 на фронте произошло 120 боевых столкновений. Горячее всего - на Покровском направлении, где российские войска совершили 36 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте 12 июля, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Высокое, Михайловское, Нововасильевка, Сосновка Сумской области; Клюсы, Барановка Черниговской области. Авиаударам подвергся населенный пункт Бояро-Лежачи, что на Сумщине.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одиннадцать боестолкновений. Враг нанес шесть авиационных ударов, сбросив десять управляемых бомб, совершил 141 обстрел, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

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Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток враг совершил семь наступательных действий в районах населенных пунктов Волчанск, Зеленое и Чугуновка.

На Купянском направлении захватническая армия осуществила шесть атак на позиции украинцев вблизи Кондрашовки, Петропавловки, Песчаного, Степной Новоселовки, Зеленого Гая - в сторону населенного пункта Новоосиново.

Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении враг семнадцать раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Грековка, Карповка, Новый Мир, Колодязи, Зеленая Долина, Торское, Диброва и в направлении населенных пунктов Серебрянка и Дроновка. Семь боестолкновений продолжаются.

На Северском направлении противник проводил два наступательных действия в районах Ивано-Дарьевки и Выемки.

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На Краматорском направлении украинские защитники отразили четыре штурмовых действия российских захватчиков. Враг пытался прорваться в районе населенных пунктов Клещиевка и Белая Гора.

На Торецком направлении наши защитники отразили шесть атак оккупантов вблизи населенных пунктов Дилиевка, Торецк и в направлении населенных пунктов Русин Яр, Степановка и Яблоновка. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 36 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Попов Яр, Владимировка, Разино, Мирное, Новоэкономичное, Миролюбовка, Шевченко, Зверево, Удачное, Ореховое, в направлениях населенных пунктов Покровск, Молодецкое, Филиал и Алексеевка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 30 атак противника.

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На Новопавловском направлении враг восемь раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Дачное, Филиал, Мирное, Шевченко, Темировка, Зеленое Поле и в сторону населенного пункта Новопавловка. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационный удар по району населенного пункта Чаривне.

На Ореховском направлении украинские воины отразили два штурмовых действия врага в районе Каменского. Населенные пункты Новоандреевка и Плавни подверглись авиационным ударам управляемыми бомбами.

На Приднепровском направлении враг пять раз атаковал в сторону позиций наших защитников, успеха не имел.