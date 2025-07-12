Від початку доби відбулося 120 боєзіткнень, з них 36 - на Покровському напрямку, на чотирьох напрямках бої тривають, - Генштаб

Станом на 16 годину на фронті відбулося 120 бойових зіткнень. Найгарячіше – на Покровському напрямку, де російські війська здійснили 36 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті 12 липня, передає Цензор.НЕТ.

Удари РФ по Україні

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Високе, Михайлівське, Нововасилівка, Соснівка Сумської області; Клюси, Баранівка Чернігівської області. Авіаударів зазнав населений пункт Бояро-Лежачі, що на Сумщині.

Бойові дії на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одинадцять боєзіткнень. Ворог завдав шість авіаційних ударів, скинувши десять керованих бомб, здійснив 141 обстріл, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

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Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку від початку доби ворог здійснив сім наступальних дій у районах населених пунктів Вовчанськ, Зелене та Чугунівка.

На Куп’янському напрямку загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців поблизу Кіндрашівки, Петропавлівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Зеленого Гаю – у бік населеного пункту Новоосинове.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку ворог сімнадцять разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Новий Мир, Колодязі, Зелена Долина, Торське, Діброва та в напрямку населених пунктів Серебрянка й Дронівка. Сім боєзіткнень тривають.

На Сіверському напрямку противник проводив дві наступальні дії в районах Івано-Дар’ївки та Виїмки.

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На Краматорському напрямку українські захисники відбили чотири штурмові дії російських загарбників. Ворог намагався прорватися в районі населених пунктів Кліщіївка та Біла Гора.

На Торецькому напрямку наші захисники відбили шість атак окупантів поблизу населених пунктів Диліївка, Торецьк та в напрямку населених пунктів Русин Яр, Степанівка та Яблунівка. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 36 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Попів Яр, Володимирівка, Разіне, Мирне, Новоекономічне, Миролюбівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Горіхове, в напрямках населених пунктів Покровськ, Молодецьке, Філія та Олексіївка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 30 атак противника.

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На Новопавлівському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Дачне, Філія, Мирне, Шевченко, Темирівка, Зелене Поле та в бік населеного пункту Новопавлівка. Три боєзіткнення тривають дотепер.

Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційного удару по району населеного пункту Чарівне.

На Оріхівському напрямку українські воїни відбили дві штурмові дії ворога в районі Кам’янського. Населені пункти Новоандріївка та Плавні зазнали авіаційних ударів керованими бомбами.

На Придніпровському напрямку ворог п’ять разів атакував у бік позицій наших захисників, успіху не мав.