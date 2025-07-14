Согласно Конституции, кандидатуру премьера предлагает парламентское большинство, а не президент, - нардеп "ЕС" Арьев

В Украине по Конституции парламентское большинство предлагает президенту кандидатуру премьер-министра президенту для внесения в Верховную Раду, а не наоборот. Также во время военного положения запрещено прекращать полномочия правительства.

Об этом пишет народный депутат из фракции "ЕС" Владимир Арьев, информирует Цензор.НЕТ.

"В Украине установлена неконституционная монархия? Зеленский пишет, что он предложит кандидатуру премьер-министра.

Во-первых, по Конституции парламентское большинство предлагает президенту кандидатуру премьер-министра президенту для внесения в ВР, а не наоборот.

Во-вторых, увольнение действующего премьера - это прекращение полномочий всего правительства. А в законе о правовом статусе военного положения - прямой запрет прекращать полномочия кряду. Поэтому, все, кто будет в этом участвовать, гарантируют себе в будущем уголовное производство за превышение полномочий", - отметил Арьев.

Нардеп также напомнил, что кандидат в премьеры Юлия Свириденко уже три месяца находится под проверкой НАПК на предмет коррупционного деяния (конфликт интересов).

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