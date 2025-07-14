Согласно Конституции, кандидатуру премьера предлагает парламентское большинство, а не президент, - нардеп "ЕС" Арьев
В Украине по Конституции парламентское большинство предлагает президенту кандидатуру премьер-министра президенту для внесения в Верховную Раду, а не наоборот. Также во время военного положения запрещено прекращать полномочия правительства.
Об этом пишет народный депутат из фракции "ЕС" Владимир Арьев, информирует Цензор.НЕТ.
"В Украине установлена неконституционная монархия? Зеленский пишет, что он предложит кандидатуру премьер-министра.
Во-первых, по Конституции парламентское большинство предлагает президенту кандидатуру премьер-министра президенту для внесения в ВР, а не наоборот.
Во-вторых, увольнение действующего премьера - это прекращение полномочий всего правительства. А в законе о правовом статусе военного положения - прямой запрет прекращать полномочия кряду. Поэтому, все, кто будет в этом участвовать, гарантируют себе в будущем уголовное производство за превышение полномочий", - отметил Арьев.
Нардеп также напомнил, что кандидат в премьеры Юлия Свириденко уже три месяца находится под проверкой НАПК на предмет коррупционного деяния (конфликт интересов).
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Саме тому вкрай потрібно перейти до системи обрання парламенту за відкритими списками.
Короче: потрібно переходити на прогресивну систему виборів. І ніяк інакше.
І давайте не робити його ще більш недосконалим правовою невизначенністю.
Якби відповідно до міжнародного права буо би встановлено факт війни - тоді би Україні можна було би вимагати в своїх союзників допомоги не лише зброєю, а й особовим складом, і навіть бомбити Кремль.
Але ще раз: це не для чинного парламенту, обраного по змішаній системі.
Тим, хто нагадує, що згідно Конституції кандидатуру прем'єра висуває коаліція у ВР, а не президент, хочу нагадати слова найвеличнішого політичного діяча ********** по версії найвпливовішого завгоспа України:
- "Усі ті права, які гарантує Конституція України на паузі".
Тому не вийожуйтесь, а мовчки спостерігайте волю царя.
А що я можу більше сказати?
Из того что я читал про эту Свириденко - она пустое место. Даже не Шмигаль, за которым Ахметов стоял.
от успехов" сталінського піонера.
дякуючи Богу вона хоч номінально щє існує...
не треба знімати відповідальність з "напоржать" 73.
бо вони без відповідальнiсті у наступний раз теж захочють "напоржать"...
Є лише обдовбана банда блазнів, нікчем, мародерів, хабарників, крадіїв та зрадників, яка захопила владу і зробила з країни власну годівницю, та робить все що заманеться для збереження свого безкарного царювання.
Тому що він ні слова не сказав, що ЕрЗе маніпулює законодавством "для своїх все, для ворогів закон", і т.п.
Він назвав ЕрЗе диктатором тільки через те, що непроводяться вибори - але якраз тут все в межах діючого законодавства.