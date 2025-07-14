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Новости Отставка правительства
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Согласно Конституции, кандидатуру премьера предлагает парламентское большинство, а не президент, - нардеп "ЕС" Арьев

Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины

В Украине по Конституции парламентское большинство предлагает президенту кандидатуру премьер-министра президенту для внесения в Верховную Раду, а не наоборот. Также во время военного положения запрещено прекращать полномочия правительства.

Об этом пишет народный депутат из фракции "ЕС" Владимир Арьев, информирует Цензор.НЕТ.

"В Украине установлена неконституционная монархия? Зеленский пишет, что он предложит кандидатуру премьер-министра.

Во-первых, по Конституции парламентское большинство предлагает президенту кандидатуру премьер-министра президенту для внесения в ВР, а не наоборот.

Во-вторых, увольнение действующего премьера - это прекращение полномочий всего правительства. А в законе о правовом статусе военного положения - прямой запрет прекращать полномочия кряду. Поэтому, все, кто будет в этом участвовать, гарантируют себе в будущем уголовное производство за превышение полномочий", - отметил Арьев.

Нардеп также напомнил, что кандидат в премьеры Юлия Свириденко уже три месяца находится под проверкой НАПК на предмет коррупционного деяния (конфликт интересов).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предложил Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу, - Зеленский

Арьев о кадровых изменениях в Кабмине

Автор: 

Арьев Владимир (660) Зеленский Владимир (21222) премьер (1477) Свириденко Юлия (144)


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Топ комментарии
+10
Конституция? Не, не слышал (В. Зеленский "Как я пр...ал, все, что мог").
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14.07.2025 17:09 Ответить
+7
"найвеличнішому" наср*ти на Конституцію. Він вже приміряє на себе корону пожиттєвого правителя
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14.07.2025 17:11 Ответить
+6
Конституцией? А есть такая? При неофеодализме никаких конституций не положено.
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14.07.2025 17:10 Ответить
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Только у нас коалиции нет с 20го года. Но вас это волновало?
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14.07.2025 17:08 Ответить
Практично, чи є коліція, чи ні, з-за тої системи виборів, якою обранна чинна Верховна Рада (та й попереднья) - перевірити неможливо. Бо обидва склади обирались за змішаною системою, за партійною і мажоритарною без прив'язки обраних до партій, що пройшли в парламент.

Саме тому вкрай потрібно перейти до системи обрання парламенту за відкритими списками.
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14.07.2025 17:16 Ответить
Проверить легко - есть ли коалиционное соглашение. А его нет.
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14.07.2025 17:17 Ответить
Якраз є, від 2019-го року. Там всі слуги уроди підписались, ще в Трускавці. А інших підписів чинне законодавство не вимагає.
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14.07.2025 17:19 Ответить
Она с того времени распалась. Оттого я и написал, что коалиции у нас нет с 20го года. Многие депутаты которые были в коалиции из неё вышли. Но это не заметили все те, кто в 25 году удивляется как же так.
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14.07.2025 17:20 Ответить
Украинский парламентаризм умер в 20 году и тогда же началось восхождение Ермака.
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14.07.2025 17:23 Ответить
юридично не розпалась. Тому що ніхто не заявив про вихід з коаліції. А не заявив тому що за цим йшло виключення з числа нардепів. Так сталось в минулому парламенті з Фірсовим і Томенком.
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14.07.2025 17:27 Ответить
Какой смысл этого юридически, если коалиции реально не существует 5 лет?
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14.07.2025 17:28 Ответить
В таких справах має вагу лише те, що є встановленим юридично. Навіть, якщо "юридично" не відповідає реальності.
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14.07.2025 17:30 Ответить
Юридически это называется мошенничеством, когда используют бумажку, а не реальное положение дел и всех таких юридических сажают в тюрьму или штрафуют.
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14.07.2025 17:32 Ответить
та як би що хто не називалось в народі - але має значення лише те, що встановлене судом.
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14.07.2025 17:33 Ответить
Это установлено реальностью. Никакой суд не может определять что реально, а что нет.
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14.07.2025 17:35 Ответить
Та ні, суд в деяких справах може зафіксувати фактичний факт справ - але не у випадку наявності коаліції. Бо нема прописаної для суду відповідної процедури.
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14.07.2025 17:41 Ответить
Это же видно по голосованиям Рады. Если голосования Рады и состав коалиции никак не совпадают, то коалиции нет.
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14.07.2025 17:42 Ответить
для суду це не доказ. Тому що існує положення, що Уряд - це не уряд коаліції, а всієї Верховної Ради.
Короче: потрібно переходити на прогресивну систему виборів. І ніяк інакше.
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14.07.2025 17:44 Ответить
Ну если для суда реальность не доказ, а мошенничество норма, то такой суд не имеет никакого отношения к закону.
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14.07.2025 17:45 Ответить
Ні. Dura lex sed lex!
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14.07.2025 17:52 Ответить
Смешнее всего, что Цицерон который это сказал был убит по приказу триумвирата, который составил список убийств врагов народа, куда засунули Цицерона.
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14.07.2025 17:56 Ответить
Так что Цицерон испытал суровость закона на себе.
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14.07.2025 17:59 Ответить
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14.07.2025 18:00 Ответить
Не вижу тут ничего смешного. По мне все просто. Закон должен определяться реальностью, а не чьими-то желаниями. Закон не может зависеть от воли, иначе он становится субъективным, а теряет объективность.
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14.07.2025 18:01 Ответить
огляніться довкола: ви живете в недосконалому світі.
І давайте не робити його ще більш недосконалим правовою невизначенністю.
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14.07.2025 18:20 Ответить
Никакая система власти не защитит от беззакония и выгораживания мошенников. Если мы выгораживаем обман, то его будут выгораживать всегда.
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14.07.2025 17:49 Ответить
Это как если на бумаге завод поставил детали, а в реальности не поставил. Деньги ушли, деталей нет. Но на бумаге детали поставлены. Это считается нарушением договора - а вот когда дело касается нашей Рады, то не считается. Это абсурд.
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14.07.2025 17:30 Ответить
Так про це порушення приписок (а це так називається) на заводі має хтось заявити! Ящо всі мовчать - значить, все в порядку.
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14.07.2025 17:32 Ответить
Мошенничество произошло. И никакое молчание этого не отменит. Юридически у крестьян было зерно, а в реальности они умерли от Голодомора. Юридически Путин проводил СВО, так как Украина обстреливала Донбасс. А в реальности он вел захватническую войну.
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14.07.2025 17:34 Ответить
але цього юридично ніде не встановлено - окрім Голодомору, і те, ще далеко не всі держави його наявністть визнали.
Якби відповідно до міжнародного права буо би встановлено факт війни - тоді би Україні можна було би вимагати в своїх союзників допомоги не лише зброєю, а й особовим складом, і навіть бомбити Кремль.
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14.07.2025 17:38 Ответить
Это установлено реальностью. Произошедшими событиями. То что "закон" игнорирует реальность не меняет реальности никак.
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14.07.2025 17:40 Ответить
Ті цивілізовані країни, які визнають реальність - ті нам і допомагають, але тільки зброєю. Особовим складом - не можуть.
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14.07.2025 17:42 Ответить
Депутаты всегда могут отказаться выбирать кого-то. Они не рабы. Отсюда и существуют коалиции. Дело не в списках, короче.
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14.07.2025 17:18 Ответить
Так, справді, наявність коаліції впродовж дії парламенту проявляється в голосуванні за урядові законопроекти, за склад уряду, за кадрові подання від уряду, тощо (а не списками, складеними на початку функціонування ВР). Якщо такі законопроекти не проходять - опозиція завжди (але не частіше раз в рік) може виносити на голосування в парламенті питання про вотум довіри до уряду.
Але ще раз: це не для чинного парламенту, обраного по змішаній системі.
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14.07.2025 17:24 Ответить
Ви такий прогресивний песиміст!
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14.07.2025 17:19 Ответить
Конституция? Не, не слышал (В. Зеленский "Как я пр...ал, все, что мог").
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14.07.2025 17:09 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/56693 Борислав Береза:

Тим, хто нагадує, що згідно Конституції кандидатуру прем'єра висуває коаліція у ВР, а не президент, хочу нагадати слова найвеличнішого політичного діяча ********** по версії найвпливовішого завгоспа України:
- "Усі ті права, які гарантує Конституція України на паузі".

Тому не вийожуйтесь, а мовчки спостерігайте волю царя.
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14.07.2025 17:17 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tIx7P38FnQM
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14.07.2025 17:54 Ответить

А що я можу більше сказати?
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14.07.2025 17:58 Ответить
Ну так! У нас не президент, а цар. Це Конституцією теж не передбачено.
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14.07.2025 17:26 Ответить
Конституцией? А есть такая? При неофеодализме никаких конституций не положено.
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14.07.2025 17:10 Ответить
"найвеличнішому" наср*ти на Конституцію. Він вже приміряє на себе корону пожиттєвого правителя
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14.07.2025 17:11 Ответить
Вопрос в том найдут ли они голоса на всех этих мартышек. Так как существуют группы интересов, которым может не понравиться. Вот в чем интрига.
Из того что я читал про эту Свириденко - она пустое место. Даже не Шмигаль, за которым Ахметов стоял.
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14.07.2025 17:11 Ответить
про це не переживай
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14.07.2025 17:13 Ответить
Ну это главная интрига. У меня особой веры в новых министров нет пока что.
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14.07.2025 17:13 Ответить
тут нема інтриги, скажи хоч одну ініціативу зеленського, яка не була проголосована)
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14.07.2025 17:15 Ответить
Посмотрим
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14.07.2025 17:15 Ответить
🧐
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14.07.2025 17:22 Ответить
а чого тут стільки москворотих пвдарасів? Чому ви ще не на болоті ?
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14.07.2025 17:16 Ответить
опять тупорылый зеленский с руськими носится
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14.07.2025 17:18 Ответить
Зеленський втратив орієнтацію у конституційному полі! "Головокружение
от успехов" сталінського піонера.
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14.07.2025 17:16 Ответить
Конституція, які дрібниці. Зелене опудало вже землю під ногами не відчуває.
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14.07.2025 17:16 Ответить
На дискотеці в Трускавці таке складне, і непотрібне слово, як "Конституція" не звучало. Було б сенсаційно дивно навпаки.
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14.07.2025 17:20 Ответить
нагадую - Констітуція на паузі!
дякуючи Богу вона хоч номінально щє існує...
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14.07.2025 17:23 Ответить
Ми говоримо ВРУ, а маємо на увазі президент, ми говоримо президент, а маємо на увазі ВРУ. Конституція тут яким боком. Прийшов до влади і крутися
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14.07.2025 17:58 Ответить
не прийшов, а привели
не треба знімати відповідальність з "напоржать" 73.
бо вони без відповідальнiсті у наступний раз теж захочють "напоржать"...
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14.07.2025 18:05 Ответить
Малий зелений клоп, проте смердючий.
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14.07.2025 17:23 Ответить
Агрохімія зараз як запропонує!
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14.07.2025 17:27 Ответить
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14.07.2025 17:28 Ответить
Давно вже час визнати: в Україні немає Конституції, немає Законів, немає Президента, немає влади.
Є лише обдовбана банда блазнів, нікчем, мародерів, хабарників, крадіїв та зрадників, яка захопила владу і зробила з країни власну годівницю, та робить все що заманеться для збереження свого безкарного царювання.
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14.07.2025 17:31 Ответить
А наші ура-патріоти верещали на Трампа ,що він назвав зєлю диктатором ,ну і хто виявився правим ?
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14.07.2025 17:33 Ответить
Трамп виявився неправим.
Тому що він ні слова не сказав, що ЕрЗе маніпулює законодавством "для своїх все, для ворогів закон", і т.п.
Він назвав ЕрЗе диктатором тільки через те, що непроводяться вибори - але якраз тут все в межах діючого законодавства.
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14.07.2025 17:49 Ответить
не забувайте - чим більше очікувань тим більша розпач..
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14.07.2025 17:35 Ответить
Це в демократичній країні, а унас диктатора!
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14.07.2025 17:35 Ответить
Читаючи такі новини починаю думати що Вавка Конституцію не на паузу поставив а повісив в туалеті....
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14.07.2025 17:43 Ответить
Констітуіію України 🤡 зелені згвалтували і не раз...навіть каб міністрів швиденько прибирають ,бо не вдається плставити БЕБ свою людину ...
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14.07.2025 17:56 Ответить
Вава Зе сам себе Конституция.А кто не согласен - зрадник.
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14.07.2025 17:57 Ответить
зЕ закон не писан.
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14.07.2025 17:59 Ответить
 
 