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Новини Відставка уряду
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За Конституцією кандидатуру прем’єра пропонує парламентська більшість, а не президент, - нардеп "ЄС" Ар’єв

Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України

В Україні за Конституцією парламентська більшість пропонує президенту кандидатуру премʼєр-міністра президенту для внесення у Верховну Раду, а не навпаки. Також під час воєнного стану заборонено припиняти повноваження уряду.

Про це пише народний депутат з фракції "ЄС" Володимир Ар'єв, інформує Цензор.НЕТ.

"В Україні встановлено неконституційну монархію? Зеленський пише, що він запропонує кандидатуру премʼєр-міністра.

По-перше, за Конституцією парламентська більшість пропонує президенту кандидатуру премʼєр-міністра президенту для внесення у ВР, а не навпаки.

По-друге, звільнення чинного премʼєра - це припинення повноважень всього уряду. А у законі про правовий статус воєнного стану - пряма заборона припиняти повноваження кряду. Тому, всі, хто братиме в цьому участь, гарантують собі в майбутньому кримінальне провадження за перевищення повноважень", - зазначив Ар'єв.

Нардеп також нагадав, що кандидатка в премʼєри Юлія Свириденко вже три місяці перебуває під перевіркою НАЗК на предмет корупційного діяння (конфлікт інтересів). 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запропонував Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу, - Зеленський

Ар’єв про кадрові зміни в Кабміні

Автор: 

Ар’єв Володимир (320) Зеленський Володимир (24728) прем’єр (298) Свириденко Юлія (347)


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Топ коментарі
+12
Конституция? Не, не слышал (В. Зеленский "Как я пр...ал, все, что мог").
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14.07.2025 17:09 Відповісти
+7
"найвеличнішому" наср*ти на Конституцію. Він вже приміряє на себе корону пожиттєвого правителя
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14.07.2025 17:11 Відповісти
+6
Конституцией? А есть такая? При неофеодализме никаких конституций не положено.
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14.07.2025 17:10 Відповісти
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Только у нас коалиции нет с 20го года. Но вас это волновало?
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14.07.2025 17:08 Відповісти
Практично, чи є коліція, чи ні, з-за тої системи виборів, якою обранна чинна Верховна Рада (та й попереднья) - перевірити неможливо. Бо обидва склади обирались за змішаною системою, за партійною і мажоритарною без прив'язки обраних до партій, що пройшли в парламент.

Саме тому вкрай потрібно перейти до системи обрання парламенту за відкритими списками.
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14.07.2025 17:16 Відповісти
Проверить легко - есть ли коалиционное соглашение. А его нет.
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14.07.2025 17:17 Відповісти
Якраз є, від 2019-го року. Там всі слуги уроди підписались, ще в Трускавці. А інших підписів чинне законодавство не вимагає.
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14.07.2025 17:19 Відповісти
Она с того времени распалась. Оттого я и написал, что коалиции у нас нет с 20го года. Многие депутаты которые были в коалиции из неё вышли. Но это не заметили все те, кто в 25 году удивляется как же так.
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14.07.2025 17:20 Відповісти
Украинский парламентаризм умер в 20 году и тогда же началось восхождение Ермака.
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14.07.2025 17:23 Відповісти
юридично не розпалась. Тому що ніхто не заявив про вихід з коаліції. А не заявив тому що за цим йшло виключення з числа нардепів. Так сталось в минулому парламенті з Фірсовим і Томенком.
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14.07.2025 17:27 Відповісти
Какой смысл этого юридически, если коалиции реально не существует 5 лет?
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14.07.2025 17:28 Відповісти
В таких справах має вагу лише те, що є встановленим юридично. Навіть, якщо "юридично" не відповідає реальності.
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14.07.2025 17:30 Відповісти
Юридически это называется мошенничеством, когда используют бумажку, а не реальное положение дел и всех таких юридических сажают в тюрьму или штрафуют.
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14.07.2025 17:32 Відповісти
та як би що хто не називалось в народі - але має значення лише те, що встановлене судом.
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14.07.2025 17:33 Відповісти
Это установлено реальностью. Никакой суд не может определять что реально, а что нет.
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14.07.2025 17:35 Відповісти
Та ні, суд в деяких справах може зафіксувати фактичний факт справ - але не у випадку наявності коаліції. Бо нема прописаної для суду відповідної процедури.
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14.07.2025 17:41 Відповісти
Это же видно по голосованиям Рады. Если голосования Рады и состав коалиции никак не совпадают, то коалиции нет.
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14.07.2025 17:42 Відповісти
для суду це не доказ. Тому що існує положення, що Уряд - це не уряд коаліції, а всієї Верховної Ради.
Короче: потрібно переходити на прогресивну систему виборів. І ніяк інакше.
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14.07.2025 17:44 Відповісти
Ну если для суда реальность не доказ, а мошенничество норма, то такой суд не имеет никакого отношения к закону.
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14.07.2025 17:45 Відповісти
Ні. Dura lex sed lex!
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14.07.2025 17:52 Відповісти
Смешнее всего, что Цицерон который это сказал был убит по приказу триумвирата, который составил список убийств врагов народа, куда засунули Цицерона.
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14.07.2025 17:56 Відповісти
Так что Цицерон испытал суровость закона на себе.
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14.07.2025 17:59 Відповісти
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14.07.2025 18:00 Відповісти
Не вижу тут ничего смешного. По мне все просто. Закон должен определяться реальностью, а не чьими-то желаниями. Закон не может зависеть от воли, иначе он становится субъективным, а теряет объективность.
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14.07.2025 18:01 Відповісти
огляніться довкола: ви живете в недосконалому світі.
І давайте не робити його ще більш недосконалим правовою невизначенністю.
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14.07.2025 18:20 Відповісти
Мы обсуждаем вполне конкретный пример. Никакой неопределенности и сложности трактовок здесь нет - коалиции не существует. Но закон не может это установить потому что что? Ну потому что не хочет, вот и все. Все механизмы у него есть - в реальности коалиции не существует и это легко доказать.
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14.07.2025 18:29 Відповісти
ви ментально схожі на ЕрЗе.
В 2019-му він в порушення законодавства припинив повноваження Верховної Ради.
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14.07.2025 18:39 Відповісти
Очнись. ЗЕ прямое следствие твоей логики что "у нас нет закона", "нужно слушать закон". Потому что вся эта логика существует исключительно чтобы выгораживать властное самоуправство. Она не способна этому никак помешать, а только потакает.
До тех пока будет так - Украина вечно будет помойкой. И никакие выборы, никакие законы это не изменят.
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14.07.2025 18:43 Відповісти
Никакая система власти не защитит от беззакония и выгораживания мошенников. Если мы выгораживаем обман, то его будут выгораживать всегда.
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14.07.2025 17:49 Відповісти
Это как если на бумаге завод поставил детали, а в реальности не поставил. Деньги ушли, деталей нет. Но на бумаге детали поставлены. Это считается нарушением договора - а вот когда дело касается нашей Рады, то не считается. Это абсурд.
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14.07.2025 17:30 Відповісти
Так про це порушення приписок (а це так називається) на заводі має хтось заявити! Ящо всі мовчать - значить, все в порядку.
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14.07.2025 17:32 Відповісти
Мошенничество произошло. И никакое молчание этого не отменит. Юридически у крестьян было зерно, а в реальности они умерли от Голодомора. Юридически Путин проводил СВО, так как Украина обстреливала Донбасс. А в реальности он вел захватническую войну.
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14.07.2025 17:34 Відповісти
але цього юридично ніде не встановлено - окрім Голодомору, і те, ще далеко не всі держави його наявністть визнали.
Якби відповідно до міжнародного права буо би встановлено факт війни - тоді би Україні можна було би вимагати в своїх союзників допомоги не лише зброєю, а й особовим складом, і навіть бомбити Кремль.
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14.07.2025 17:38 Відповісти
Это установлено реальностью. Произошедшими событиями. То что "закон" игнорирует реальность не меняет реальности никак.
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14.07.2025 17:40 Відповісти
Ті цивілізовані країни, які визнають реальність - ті нам і допомагають, але тільки зброєю. Особовим складом - не можуть.
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14.07.2025 17:42 Відповісти
а в цих кремлівських двбобів є парламент?
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14.07.2025 19:02 Відповісти
Депутаты всегда могут отказаться выбирать кого-то. Они не рабы. Отсюда и существуют коалиции. Дело не в списках, короче.
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14.07.2025 17:18 Відповісти
Так, справді, наявність коаліції впродовж дії парламенту проявляється в голосуванні за урядові законопроекти, за склад уряду, за кадрові подання від уряду, тощо (а не списками, складеними на початку функціонування ВР). Якщо такі законопроекти не проходять - опозиція завжди (але не частіше раз в рік) може виносити на голосування в парламенті питання про вотум довіри до уряду.
Але ще раз: це не для чинного парламенту, обраного по змішаній системі.
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14.07.2025 17:24 Відповісти
Ви такий прогресивний песиміст!
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14.07.2025 17:19 Відповісти
Конституция? Не, не слышал (В. Зеленский "Как я пр...ал, все, что мог").
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14.07.2025 17:09 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/56693 Борислав Береза:

Тим, хто нагадує, що згідно Конституції кандидатуру прем'єра висуває коаліція у ВР, а не президент, хочу нагадати слова найвеличнішого політичного діяча ********** по версії найвпливовішого завгоспа України:
- "Усі ті права, які гарантує Конституція України на паузі".

Тому не вийожуйтесь, а мовчки спостерігайте волю царя.
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14.07.2025 17:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tIx7P38FnQM
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14.07.2025 17:54 Відповісти

А що я можу більше сказати?
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14.07.2025 17:58 Відповісти
Ну так! У нас не президент, а цар. Це Конституцією теж не передбачено.
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14.07.2025 17:26 Відповісти
Конституцией? А есть такая? При неофеодализме никаких конституций не положено.
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14.07.2025 17:10 Відповісти
"найвеличнішому" наср*ти на Конституцію. Він вже приміряє на себе корону пожиттєвого правителя
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14.07.2025 17:11 Відповісти
Вопрос в том найдут ли они голоса на всех этих мартышек. Так как существуют группы интересов, которым может не понравиться. Вот в чем интрига.
Из того что я читал про эту Свириденко - она пустое место. Даже не Шмигаль, за которым Ахметов стоял.
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14.07.2025 17:11 Відповісти
про це не переживай
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14.07.2025 17:13 Відповісти
Ну это главная интрига. У меня особой веры в новых министров нет пока что.
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14.07.2025 17:13 Відповісти
тут нема інтриги, скажи хоч одну ініціативу зеленського, яка не була проголосована)
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14.07.2025 17:15 Відповісти
Посмотрим
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14.07.2025 17:15 Відповісти
🧐
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14.07.2025 17:22 Відповісти
а чого тут стільки москворотих пвдарасів? Чому ви ще не на болоті ?
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14.07.2025 17:16 Відповісти
опять тупорылый зеленский с руськими носится
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14.07.2025 17:18 Відповісти
Зеленський втратив орієнтацію у конституційному полі! "Головокружение
от успехов" сталінського піонера.
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14.07.2025 17:16 Відповісти
Конституція, які дрібниці. Зелене опудало вже землю під ногами не відчуває.
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14.07.2025 17:16 Відповісти
На дискотеці в Трускавці таке складне, і непотрібне слово, як "Конституція" не звучало. Було б сенсаційно дивно навпаки.
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14.07.2025 17:20 Відповісти
нагадую - Констітуція на паузі!
дякуючи Богу вона хоч номінально щє існує...
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14.07.2025 17:23 Відповісти
Ми говоримо ВРУ, а маємо на увазі президент, ми говоримо президент, а маємо на увазі ВРУ. Конституція тут яким боком. Прийшов до влади і крутися
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14.07.2025 17:58 Відповісти
не прийшов, а привели
не треба знімати відповідальність з "напоржать" 73.
бо вони без відповідальнiсті у наступний раз теж захочють "напоржать"...
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14.07.2025 18:05 Відповісти
Малий зелений клоп, проте смердючий.
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14.07.2025 17:23 Відповісти
Агрохімія зараз як запропонує!
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14.07.2025 17:27 Відповісти
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14.07.2025 17:28 Відповісти
Давно вже час визнати: в Україні немає Конституції, немає Законів, немає Президента, немає влади.
Є лише обдовбана банда блазнів, нікчем, мародерів, хабарників, крадіїв та зрадників, яка захопила владу і зробила з країни власну годівницю, та робить все що заманеться для збереження свого безкарного царювання.
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14.07.2025 17:31 Відповісти
А наші ура-патріоти верещали на Трампа ,що він назвав зєлю диктатором ,ну і хто виявився правим ?
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14.07.2025 17:33 Відповісти
Трамп виявився неправим.
Тому що він ні слова не сказав, що ЕрЗе маніпулює законодавством "для своїх все, для ворогів закон", і т.п.
Він назвав ЕрЗе диктатором тільки через те, що непроводяться вибори - але якраз тут все в межах діючого законодавства.
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14.07.2025 17:49 Відповісти
не забувайте - чим більше очікувань тим більша розпач..
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14.07.2025 17:35 Відповісти
Це в демократичній країні, а унас диктатора!
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14.07.2025 17:35 Відповісти
Читаючи такі новини починаю думати що Вавка Конституцію не на паузу поставив а повісив в туалеті....
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14.07.2025 17:43 Відповісти
Констітуіію України 🤡 зелені згвалтували і не раз...навіть каб міністрів швиденько прибирають ,бо не вдається плставити БЕБ свою людину ...
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14.07.2025 17:56 Відповісти
Вава Зе сам себе Конституция.А кто не согласен - зрадник.
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14.07.2025 17:57 Відповісти
зЕ закон не писан.
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14.07.2025 17:59 Відповісти
Коли б Президент запропонував створити "уряд національної єдності" за участю самі знаєте кого - тоді да, і Конституція б не завадила, а так - нє
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14.07.2025 18:59 Відповісти
 
 