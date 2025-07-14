За Конституцією кандидатуру прем’єра пропонує парламентська більшість, а не президент, - нардеп "ЄС" Ар’єв

В Україні за Конституцією парламентська більшість пропонує президенту кандидатуру премʼєр-міністра президенту для внесення у Верховну Раду, а не навпаки. Також під час воєнного стану заборонено припиняти повноваження уряду.

Про це пише народний депутат з фракції "ЄС" Володимир Ар'єв, інформує Цензор.НЕТ.

"В Україні встановлено неконституційну монархію? Зеленський пише, що він запропонує кандидатуру премʼєр-міністра.

По-перше, за Конституцією парламентська більшість пропонує президенту кандидатуру премʼєр-міністра президенту для внесення у ВР, а не навпаки.

По-друге, звільнення чинного премʼєра - це припинення повноважень всього уряду. А у законі про правовий статус воєнного стану - пряма заборона припиняти повноваження кряду. Тому, всі, хто братиме в цьому участь, гарантують собі в майбутньому кримінальне провадження за перевищення повноважень", - зазначив Ар'єв.

Нардеп також нагадав, що кандидатка в премʼєри Юлія Свириденко вже три місяці перебуває під перевіркою НАЗК на предмет корупційного діяння (конфлікт інтересів).

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