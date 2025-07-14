За Конституцією кандидатуру прем’єра пропонує парламентська більшість, а не президент, - нардеп "ЄС" Ар’єв
В Україні за Конституцією парламентська більшість пропонує президенту кандидатуру премʼєр-міністра президенту для внесення у Верховну Раду, а не навпаки. Також під час воєнного стану заборонено припиняти повноваження уряду.
Про це пише народний депутат з фракції "ЄС" Володимир Ар'єв, інформує Цензор.НЕТ.
"В Україні встановлено неконституційну монархію? Зеленський пише, що він запропонує кандидатуру премʼєр-міністра.
По-перше, за Конституцією парламентська більшість пропонує президенту кандидатуру премʼєр-міністра президенту для внесення у ВР, а не навпаки.
По-друге, звільнення чинного премʼєра - це припинення повноважень всього уряду. А у законі про правовий статус воєнного стану - пряма заборона припиняти повноваження кряду. Тому, всі, хто братиме в цьому участь, гарантують собі в майбутньому кримінальне провадження за перевищення повноважень", - зазначив Ар'єв.
Нардеп також нагадав, що кандидатка в премʼєри Юлія Свириденко вже три місяці перебуває під перевіркою НАЗК на предмет корупційного діяння (конфлікт інтересів).
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Саме тому вкрай потрібно перейти до системи обрання парламенту за відкритими списками.
Короче: потрібно переходити на прогресивну систему виборів. І ніяк інакше.
І давайте не робити його ще більш недосконалим правовою невизначенністю.
В 2019-му він в порушення законодавства припинив повноваження Верховної Ради.
До тех пока будет так - Украина вечно будет помойкой. И никакие выборы, никакие законы это не изменят.
Якби відповідно до міжнародного права буо би встановлено факт війни - тоді би Україні можна було би вимагати в своїх союзників допомоги не лише зброєю, а й особовим складом, і навіть бомбити Кремль.
Але ще раз: це не для чинного парламенту, обраного по змішаній системі.
Тим, хто нагадує, що згідно Конституції кандидатуру прем'єра висуває коаліція у ВР, а не президент, хочу нагадати слова найвеличнішого політичного діяча ********** по версії найвпливовішого завгоспа України:
- "Усі ті права, які гарантує Конституція України на паузі".
Тому не вийожуйтесь, а мовчки спостерігайте волю царя.
А що я можу більше сказати?
Из того что я читал про эту Свириденко - она пустое место. Даже не Шмигаль, за которым Ахметов стоял.
от успехов" сталінського піонера.
дякуючи Богу вона хоч номінально щє існує...
не треба знімати відповідальність з "напоржать" 73.
бо вони без відповідальнiсті у наступний раз теж захочють "напоржать"...
Є лише обдовбана банда блазнів, нікчем, мародерів, хабарників, крадіїв та зрадників, яка захопила владу і зробила з країни власну годівницю, та робить все що заманеться для збереження свого безкарного царювання.
Тому що він ні слова не сказав, що ЕрЗе маніпулює законодавством "для своїх все, для ворогів закон", і т.п.
Він назвав ЕрЗе диктатором тільки через те, що непроводяться вибори - але якраз тут все в межах діючого законодавства.