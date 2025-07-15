Премьер Швеции Кристерссон приветствовал решение Трампа о возобновлении поставок вооружения Украине

Швеция продолжит вносить свой вклад в быстрые и существенные поставки Украине.

Об этом заявил Премьер-министр страны Ульф Кристерссон, передает Цензор.НЕТ.

"Я приветствую важное решение президента Трампа о возможности поставки более современного оружия Украине и значительного усиления экономического давления на Россию. Как один из крупнейших доноров Украины и вместе с нашими союзниками по НАТО, Швеция будет продолжать вносить свой вклад в быстрые и существенные поставки Украине", - отметил он.

Но добавил, что время имеет решающее значение.

"Чем быстрее мы все объединимся, чтобы заставить Россию прекратить ее жестокую войну против Украины, тем больше жизней будет спасено", – резюмировал премьер.

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