Прем’єр Швеції Крістерссон привітав рішення Трампа про відновлення постачання озброєння Україні
Швеція продовжить робити свій внесок у швидкі та суттєві поставки Україні.
Про це заявив прем'єр-міністр країни Ульф Крістерссон, передає Цензор.НЕТ.
"Я вітаю важливе рішення президента Трампа щодо можливості постачання більш сучасної зброї Україні та значного посилення економічного тиску на Росію. Як один з найбільших донорів України та разом з нашими союзниками по НАТО, Швеція продовжуватиме робити свій внесок у швидкі та суттєві поставки Україні", - зазначив він.
Та додав, що час має вирішальне значення.
"Чим швидше ми всі об'єднаємося, щоб змусити Росію припинити її жорстоку війну проти України, тим більше життів буде врятовано", - резюмував прем'єр.
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