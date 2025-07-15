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Прем’єр Швеції Крістерссон привітав рішення Трампа про відновлення постачання озброєння Україні

Ульф Крістерссон

Швеція продовжить  робити свій внесок у швидкі та суттєві поставки Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Ульф Крістерссон, передає Цензор.НЕТ.

"Я вітаю важливе рішення президента Трампа щодо можливості постачання більш сучасної зброї Україні та значного посилення економічного тиску на Росію. Як один з найбільших донорів України та разом з нашими союзниками по НАТО, Швеція продовжуватиме робити свій внесок у швидкі та суттєві поставки Україні", - зазначив він.

Та додав, що час має вирішальне значення.

"Чим швидше ми всі об'єднаємося, щоб змусити Росію припинити її жорстоку війну проти України, тим більше життів буде врятовано", - резюмував прем'єр.

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