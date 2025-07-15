Рубио во время переговоров с главами МИД: приоритетом Трампа остается прекращение войны России в Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министрами иностранных дел Франции, Германии и Великобритании.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Госдепа США.

"Государственный секретарь Марко Рубио сегодня разговаривал с министрами иностранных дел Франции, Германии и Великобритании о содействии стабильности на Ближнем Востоке и обеспечении того, чтобы Иран не разрабатывал и не получил ядерное оружие", - говорится в сообщении.

Относительно войны России против Украины Рубио подчеркнул, что президент Дональд Трамп считает своим приоритетом завершение войны путем устойчивого переговорного урегулирования.

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