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Новости Прекращение войны
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Рубио во время переговоров с главами МИД: приоритетом Трампа остается прекращение войны России в Украине

Держсекретар США Марко Рубіо поговорив з Йоганном Вадефулем

Государственный секретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министрами иностранных дел Франции, Германии и Великобритании.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Госдепа США.

"Государственный секретарь Марко Рубио сегодня разговаривал с министрами иностранных дел Франции, Германии и Великобритании о содействии стабильности на Ближнем Востоке и обеспечении того, чтобы Иран не разрабатывал и не получил ядерное оружие", - говорится в сообщении.

Относительно войны России против Украины Рубио подчеркнул, что президент Дональд Трамп считает своим приоритетом завершение войны путем устойчивого переговорного урегулирования.

Также читайте: В Госдепартаменте США начались массовые увольнения сотрудников, - AP

Автор: 

Великобритания (5060) Германия (7151) Франция (3565) Рубио Марко (247)


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Пріорітетом трапа як завжди є одне-всіх надурити і всіх киданути і щоб йому за це нічого не було.
Ну іще не провалити вибори в Сенат для республіканців, які будуть восени.
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15.07.2025 06:22 Ответить
Дати Путину 50 днів на літню кампанію, потім 90 днів днів на осінню.
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15.07.2025 07:16 Ответить
допоки трамп не буде говорити про припинення агресії кацапів проти України - діла не буде

війна це лише наслідок кацапської агресії
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15.07.2025 07:43 Ответить
Обычный ****** ТрамПодонка для наивных идиотов....
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15.07.2025 09:35 Ответить
 
 