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Новини Припинення війни
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Рубіо під час переговорів з главами МЗС: пріоритетом Трампа залишається припинення війни Росії в Україні

Держсекретар США Марко Рубіо поговорив з Йоганном Вадефулем

Державний секретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністрами закордонних справ Франції, Німеччини та Великої Британії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  сайт Держдепу США..

"Державний секретар Марко Рубіо сьогодні розмовляв із міністрами закордонних справ Франції, Німеччини та Великої Британії щодо сприяння стабільності на Близькому Сході та забезпеченню того, щоб Іран не розробляв і не здобув ядерну зброю", - йдеться в повідомленні.

Щодо війни Росії проти України, Рубіо наголосив, що президент Дональд Трамп вважає своїм пріоритетом завершення війни шляхом стійкого переговорного врегулювання.

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Автор: 

Велика Британія (5702) Німеччина (7578) Франція (3131) Рубіо Марко (252)


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Пріорітетом трапа як завжди є одне-всіх надурити і всіх киданути і щоб йому за це нічого не було.
Ну іще не провалити вибори в Сенат для республіканців, які будуть восени.
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15.07.2025 06:22 Відповісти
Дати Путину 50 днів на літню кампанію, потім 90 днів днів на осінню.
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15.07.2025 07:16 Відповісти
допоки трамп не буде говорити про припинення агресії кацапів проти України - діла не буде

війна це лише наслідок кацапської агресії
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15.07.2025 07:43 Відповісти
Обычный ****** ТрамПодонка для наивных идиотов....
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15.07.2025 09:35 Відповісти
 
 