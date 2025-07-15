469 4
Рубіо під час переговорів з главами МЗС: пріоритетом Трампа залишається припинення війни Росії в Україні
Державний секретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністрами закордонних справ Франції, Німеччини та Великої Британії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Держдепу США..
"Державний секретар Марко Рубіо сьогодні розмовляв із міністрами закордонних справ Франції, Німеччини та Великої Британії щодо сприяння стабільності на Близькому Сході та забезпеченню того, щоб Іран не розробляв і не здобув ядерну зброю", - йдеться в повідомленні.
Щодо війни Росії проти України, Рубіо наголосив, що президент Дональд Трамп вважає своїм пріоритетом завершення війни шляхом стійкого переговорного врегулювання.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну іще не провалити вибори в Сенат для республіканців, які будуть восени.
війна це лише наслідок кацапської агресії