Рубіо під час переговорів з главами МЗС: пріоритетом Трампа залишається припинення війни Росії в Україні

Державний секретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністрами закордонних справ Франції, Німеччини та Великої Британії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Держдепу США..

"Державний секретар Марко Рубіо сьогодні розмовляв із міністрами закордонних справ Франції, Німеччини та Великої Британії щодо сприяння стабільності на Близькому Сході та забезпеченню того, щоб Іран не розробляв і не здобув ядерну зброю", - йдеться в повідомленні.

Щодо війни Росії проти України, Рубіо наголосив, що президент Дональд Трамп вважає своїм пріоритетом завершення війни шляхом стійкого переговорного врегулювання.

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