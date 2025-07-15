Испания поддерживает любое реальное прекращение огня в Украине, однако настроены пессимистично на фоне атак РФ, - глава МИД Альбарес

Мадрид настроен пессимистично по поводу быстрого прекращения войны в Украине, а причиной этого являются удары страны-агрессорки РФ на протяжении последних недель.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на La Repubblica, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес оценил перспективы прекращения огня.

"Откровенно говоря, то, что мы видим от Владимира Путина в течение нескольких недель, не позволяет мне быть оптимистом относительно прекращения огня. Потому что день за днем и ночью за ночью мы видим сотни беспилотников, ракет, которые без разбора обстреливают Украину, убивая мирных жителей", – сказал он.

Альбарес подчеркнул, что Испания поддерживает "любое реальное прекращение огня в Украине, которое безусловно и, прежде всего, первым шагом к справедливому и длительному миру".

"Европа должна четко заявить: да, прекращение огня, но в рамках принципов, которыми должно быть международное право, суверенитет и территориальная целостность Украины", – добавил глава МИД Испании.

По словам Альбареса, Европа и, в частности, Мадрид должны продолжать поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

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