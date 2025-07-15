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Новости Прекращение войны
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Испания поддерживает любое реальное прекращение огня в Украине, однако настроены пессимистично на фоне атак РФ, - глава МИД Альбарес

Хосе Мануель Альбарес про припинення вогню в Україні

Мадрид настроен пессимистично по поводу быстрого прекращения войны в Украине, а причиной этого являются удары страны-агрессорки РФ на протяжении последних недель.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на La Repubblica, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес оценил перспективы прекращения огня.

"Откровенно говоря, то, что мы видим от Владимира Путина в течение нескольких недель, не позволяет мне быть оптимистом относительно прекращения огня. Потому что день за днем и ночью за ночью мы видим сотни беспилотников, ракет, которые без разбора обстреливают Украину, убивая мирных жителей", – сказал он.

Альбарес подчеркнул, что Испания поддерживает "любое реальное прекращение огня в Украине, которое безусловно и, прежде всего, первым шагом к справедливому и длительному миру".

"Европа должна четко заявить: да, прекращение огня, но в рамках принципов, которыми должно быть международное право, суверенитет и территориальная целостность Украины", – добавил глава МИД Испании.

По словам Альбареса, Европа и, в частности, Мадрид должны продолжать поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рубио во время переговоров с главами МИД: приоритетом Трампа остается прекращение войны России в Украине

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Не песиміст, а реаліст. Путлєру нарозказували і він чекає на обвал фронту і крах Неньки.
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15.07.2025 07:14 Ответить
❗️Трамп розглядав передачу Україні ракет "Томагавк", - WP

Хоча наразі ці ракети не входять до пакету військової допомоги, їх постачання може бути активовано пізніше - як інструмент для посилення тиску, якщо Трамп цього захоче.
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15.07.2025 07:16 Ответить
Трампогавк
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15.07.2025 07:18 Ответить
правильно, обсирай ту людину, від якої залежить постачання зброї.
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15.07.2025 07:24 Ответить
но не від Томи же Гавки
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15.07.2025 08:00 Ответить
комусь цікаво як налаштований Мадрид?
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15.07.2025 08:10 Ответить
 
 