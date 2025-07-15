Іспанія підтримує будь-яке реальне припинення вогню в Україні, проте налаштовані песимістично на тлі атак РФ, - глава МЗС Альбарес

Мадрид налаштований песимістично щодо швидкого припинення війни в Україні, а причиною цього є удари країни-агресорки РФ протягом останніх тижнів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на La Repubblica, міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес оцінив перспективи припинення вогню.

"Відверто кажучи, те, що ми бачимо від Володимира Путіна протягом декількох тижнів, не дозволяє мені бути оптимістом щодо припинення вогню. Тому що день за днем і ніч за ніччю ми бачимо сотні безпілотників, ракет, які без розбору обстрілюють Україну, вбиваючи мирних жителів", – сказав він.

Альбарес наголосив, що Іспанія підтримує "будь-яке реальне припинення вогню в Україні, яке є безумовним і, перш за все, першим кроком до справедливого і тривалого миру".

"Європа повинна чітко заявити: так, припинення вогню, але в рамках принципів, якими мають бути міжнародне право, суверенітет і територіальна цілісність України", – додав глава МЗС Іспанії.

За словами Альбареса, Європа та зокрема Мадрид повинні продовжувати підтримувати Київ стільки, скільки буде потрібно.

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