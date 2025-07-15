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Новини Припинення війни
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Іспанія підтримує будь-яке реальне припинення вогню в Україні, проте налаштовані песимістично на тлі атак РФ, - глава МЗС Альбарес

Хосе Мануель Альбарес про припинення вогню в Україні

Мадрид налаштований песимістично щодо швидкого припинення війни в Україні, а причиною цього є удари країни-агресорки РФ протягом останніх тижнів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на La Repubblica, міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес оцінив перспективи припинення вогню.

"Відверто кажучи, те, що ми бачимо від Володимира Путіна протягом декількох тижнів, не дозволяє мені бути оптимістом щодо припинення вогню. Тому що день за днем і ніч за ніччю ми бачимо сотні безпілотників, ракет, які без розбору обстрілюють Україну, вбиваючи мирних жителів", – сказав він.

Альбарес наголосив, що Іспанія підтримує "будь-яке реальне припинення вогню в Україні, яке є безумовним і, перш за все, першим кроком до справедливого і тривалого миру".

"Європа повинна чітко заявити: так, припинення вогню, але в рамках принципів, якими мають бути міжнародне право, суверенітет і територіальна цілісність України", – додав глава МЗС Іспанії.

За словами Альбареса, Європа та зокрема Мадрид повинні продовжувати підтримувати Київ стільки, скільки буде потрібно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рубіо під час переговорів з главами МЗС: пріоритетом Трампа залишається припинення війни Росії в Україні

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Не песиміст, а реаліст. Путлєру нарозказували і він чекає на обвал фронту і крах Неньки.
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15.07.2025 07:14 Відповісти
❗️Трамп розглядав передачу Україні ракет "Томагавк", - WP

Хоча наразі ці ракети не входять до пакету військової допомоги, їх постачання може бути активовано пізніше - як інструмент для посилення тиску, якщо Трамп цього захоче.
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15.07.2025 07:16 Відповісти
Трампогавк
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15.07.2025 07:18 Відповісти
правильно, обсирай ту людину, від якої залежить постачання зброї.
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15.07.2025 07:24 Відповісти
но не від Томи же Гавки
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15.07.2025 08:00 Відповісти
комусь цікаво як налаштований Мадрид?
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15.07.2025 08:10 Відповісти
 
 