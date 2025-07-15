Пакет "Defence City" представили дипломатам из 14 стран G7 и NATO

14 июля на базе парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики состоялось обсуждение вопроса спецрежима "Defence City".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Речь идет о пакете законопроектов по созданию специальных условий для развития национального ОПК.

Во встрече приняли участие эксперты, чиновники, народные депутаты и представители 14 стран-партнеров G7 и NATO, в частности из США, Великобритании, Японии, Норвегии, Дании, Литвы, Латвии, Швеции, Германии, Италии, Эстонии, Турции, Румынии и Польши.

К обсуждению присоединились представители Минобороны Украины, Минстратегпрома, Общественного антикоррупционного совета (ОАР) при Минобороны, а также руководители и представители ведущих предприятий.

"Мы уже участвовали в заседании профильного комитета под председательством Даниила Гетманцева. Часть наших предложений ко второму чтению учтена. Ожидаем, что и другие ключевые правки будут интегрированы, чтобы этот пакет стал реальным инструментом трансформации отрасли", - отметил исполнительный директор Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI) Сергей Гончаров, очертив текущее состояние работы над законопроектами.

Особое внимание уделено четвертому законопроекту №13423, который вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

"Мы поддержали общую идею "Defence City", но проект 13423 в первоначальной редакции вызвал резонанс из-за потенциальных коррупционных рисков. После общественного и экспертного обсуждения, народные депутаты зарегистрировали альтернативную версию 13423-2, которая в значительной степени учитывает наши замечания", - отметил председатель ГАР при Минобороны Юрий Гудименко.

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В NAUDI отметили, что поддерживают концепцию "Defence City" как комплексный концепт усиления оборонного потенциала Украины, включающий защиту чувствительной информации, налоговые стимулы, упрощение экспортного контроля, таможенного оформления и развитие локальной инфраструктуры.

В Ассоциации настаивают на создании равных условий для всех предприятий отрасли, и с учетом этого консолидировали правки к проектам, которые уже передали их в ВРУ.

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил важность понимания международными партнерами цели создания спецрежима Defence City и их места в этом процессе для усиления сотрудничества между зарубежными и украинскими оборонными компаниями. Речь идет о возможности создания совместных предприятий с целью обеспечения оружием украинской армии.

Председатель финансового комитета Даниил Гетманцев считает, что соответствующий спецрежим создаст необходимые условия для развития украинской оборонной промышленности: "Пакет законопроектов о Defence City должен дать мощный толчок для развития оборонной промышленности. Прежде всего - для нужд нашей армии. Но мы понимаем, что украинский ОПК способен производить продукции в разы больше, чем сейчас. И это оружие, которое прошло испытания на поле боя, что дает значительные конкурентные преимущества на международных рынках вооружения"

"Цель концепции Defence City - обеспечить развитие производства украинской военной промышленности. Обеспечить сотрудничество с ключевыми игроками на международном рынке вооружения. Defence City предусматривает направление создания резервных производственных площадок на территориях стран-партнеров "Рамштайн", - отмечает директор департамента закупок Минобороны Глеб Каневский.

Международные партнеры выразили поддержку инициативы и мер по обеспечению развития украинского ОПК. В частности заместитель главы миссии Посольства Дании в Украине Ларс Олаф Совндаль-Петерсен в своем выступлении поддержал стремление Украины развивать оборонную промышленность.

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"Ориентируемся, что первые два законопроекта из пакета Defence City будут рассмотрены парламентом в первом чтении уже на этой неделе. Относительно временных рамок для всего пакета, надеемся, что он будет проголосован и подписан ко Дню Независимости - то есть уже до 24 августа. Затем будет определенное время, пока все это заработает на уровне подзаконных актов",- заявил Арахамия.

Подытоживая дискуссию, Даниил Гетманцев отметил: "Мы продолжим совершенствовать механизмы, предусмотренные в Defence City. Сделаем все, чтобы украинская оборонная промышленность стала сильнее".