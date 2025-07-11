В пакете законов "Defence City" не будет общей амнистии за коррупцию, - Жданов

В пакетах законопроектов о "Defence City" не предусмотрено общей амнистии за коррупцию.

Об этом во время пресс-конференции заявил руководитель проекта Информационная оборона Фонда "Открытая политика" Игорь Жданов, передает Цензор.НЕТ.

"Что предусматривают изменения в Уголовный кодекс. Они предусматривают, что действия, совершенные во время выполнения государственного контракта по оборонным закупкам, которые формально содержат признаки уголовного нарушения, однако были направлены на выполнение этого контракта, они могут быть амнистированы", - сказал он.

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Жданов подчеркнул, что это не всеобщая амнистия.

"Каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Там будет привлечен генпрокурор. Не знаю, возможны ли будут изменения. Я считал, что все же лучше бы было НАБУ и САП, но это уже решать нардепам", - добавил он.

Жданов напомнил о заявлениях Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, ЦПК, который заявил, что это будет способствовать коррупции.

"Коллеги, там не общая амнистия. Каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Вряд ли предоставление взятки будет воспринято прокуратурой как попытка должным образом выполнить контракт по оборонным закупкам. Вы понимаете, что это невозможно", - пояснил он.

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По словам Жданова, аналогичные изменения внесены в Уголовный кодекс в отношении обычных граждан. В условиях российской агрессии было принято решение Радой, что если гражданин действует в интересах защиты государства, но можешь нарушить некоторые нормы Уголовного кодекса, то тебя признают невиновным.

Он призвал нардепов немедленно принять эти законы "Defence City" в первом чтении.

"Это путь, который позволит нам развить собственный ОПК. Это путь, который позволит повысить наши IT-способности, сформировать нашу соответствующую инженерную сферу, создать R&D - центры совместных исследований с ведущими западными компаниями, создать совместные предприятия, необходимость релокировать наши предприятия. Поэтому я призываю народных депутатов принять эти законы в первом чтении. Если кого-то что-то не устраивает, его можно дотянуть соответствующими изменениями ко второму чтению, внести соответствующие правки", - подытожил Жданов.

Напомним, ранее в Центре противодействия коррупции заявили, что в Раде зарегистрирован законопроект №13423, который фактически предусматривает амнистию за преступления, совершенные при выполнении оборонных контрактов.

Известно, что в Раду подали пакет законопроектов о Defence City. Они в частности предусматривают налоговые льготы для резидентов Defence City до 1 января 2036 года:

освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования;

освобождение от земельного налога;

освобождение от налога на недвижимость;

освобождение от экологического налога.

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