NAUDI призвала Шмыгаля принять меры для защиты предприятий ОПК. ДОКУМЕНТ

Национальная Ассоциация Предприятий Оборонной Промышленности Украины (NAUDI) обратилась к премьеру Денису Шмыгалю с призывом вмешаться в вопрос публичного доступа к чувствительной информации о предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Еще с 2022 года предприятия ОПК, в частности - релоцированные с прифронтовых территорий, регулярно подвергаются целенаправленным атакам со стороны России. В то же время? часть государственных публичных реестров до сих пор содержит открытую информацию, которая может быть использована врагом для наведения ракетных или дроновых ударов", - говорится в обращении.

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Там напомнили, что 15 ноября 2023 года NAUDI направила в Кабмин, СБУ, Минстратегпром, СНБО и другие органы исполнительной власти проект изменений в соответствующее правительственное постановление с предложением ограничить открытый доступ к ряду реестров, в частности: Государственному земельному кадастру, Государственному реестру прав на недвижимое имущество, Единому государственному реестру судебных решений, ЕГРПОУ и др.

"Несмотря на поддержку инициативы в отдельных ответах от государственных органов, никаких реальных изменений до сих пор не произошло. В период с ноября 2023 по май 2025 года NAUDI шесть раз повторно обращалась в правительственные структуры с той же просьбой. Кроме того, в апреле 2024 года Ассоциация инициировала представление соответствующего законопроекта через профильный комитет Верховной Рады - однако он до сих пор не вынесен в сессионный зал", - добавили в Ассоциации.

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NAUDI также обратила внимание на еще один вопрос: уничтожение во время обстрелов произведенной, но еще не сданной военной техники.

"Отсутствие механизма компенсации таких потерь создает системные риски как для предприятий, так и для государственных заказчиков, которые несут потери в материальной части без возможности юридически защитить эти убытки.

NAUDI призывает Премьер-министра лично изучить эти вопросы и дать поручение соответствующим министерствам для немедленного решения критических для отрасли проблем. Речь идет не только о защите производств, но и о сохранении боеспособности Сил обороны Украины", - подытожили там.

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