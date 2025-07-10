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Новини ОПК України
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NAUDI закликала Шмигаля вжити заходів для захисту підприємств ОПК. ДОКУМЕНТ

NAUDI звернулася до Шмигаля щодо захисту підприємств ОПК

Національна Асоціація Підприємств Оборонної Промисловості України (NAUDI) звернулася до прем'єра Денис Шмигаля із закликом втрутитися у питання публічного доступу до чутливої інформації про підприємства оборонно-промислового комплексу.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ще з 2022 року підприємства ОПК, зокрема релоковані з прифронтових територій, регулярно зазнають цілеспрямованих атак з боку росії. Водночас частина державних публічних реєстрів досі містить відкриту інформацію, яка може бути використана ворогом для наведення ракетних чи дронових ударів", - йдеться у зверненні.

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Там нагадали, що 15 листопада 2023 року NAUDI направила до Кабміну, СБУ, Мінстратегпрому, РНБО та інших органів виконавчої влади проєкт змін до відповідної урядової постанови з пропозицією обмежити відкритий доступ до низки реєстрів, зокрема: Державного земельного кадастру, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру судових рішень, ЄДРПОУ та ін.

"Незважаючи на підтримку ініціативи в окремих відповідях від державних органів, жодних реальних змін досі не відбулося. У період із листопада 2023 по травень 2025 року NAUDI шість разів повторно зверталася до урядових структур із тим самим проханням. Крім того, у квітні 2024 року Асоціація ініціювала подання відповідного законопроєкту через профільний комітет Верховної Ради - проте він досі не винесений до сесійної зали", - додали в Асоціації.

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NAUDI також звернула увагу на ще одне питання: знищення під час обстрілів виробленої, але ще не зданої військової техніки.

"Відсутність механізму компенсації таких втрат створює системні ризики як для підприємств, так і для державних замовників, які несуть втрати у матеріальній частині без можливості юридично захистити ці збитки.

NAUDI закликає Прем’єр-міністра особисто вивчити ці питання та надати доручення відповідним міністерствам для негайного вирішення критичних для галузі проблем. Йдеться не лише про захист виробництв, але й про збереження боєздатності Сил Оборони України", - підсумували там.

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NAUDI звернулася до Шмигаля щодо захисту підприємств ОПК
NAUDI звернулася до Шмигаля щодо захисту підприємств ОПК

Автор: 

ОПК (237) Шмигаль Денис (4693) NAUDI (12)


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А Шмигаль може вирішити без вказівки або дозволу з офісу?
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10.07.2025 15:42 Відповісти
наївні ))

кури звернулись до лиса про захист ))
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10.07.2025 15:43 Відповісти
Шмигаль не по цих справах. Ось якщо щось вкрасти чи написати чергову дику постанову-оце до нього.
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10.07.2025 15:43 Відповісти
штанга!
шмигаль збитий льотчік.
напис у фейсбуці від чергової нойнемової асоціайіїї прирівнюється до надпису на заборі.
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10.07.2025 15:45 Відповісти
NAUDI закликала Шмигаля вжити заходів для захисту підприємств ОПК.

Для цього він має назвати код зі зворотньої сторони кредитки і так далі.
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10.07.2025 15:45 Відповісти
Шмигаль вже замовив у швеця новий сюртук.
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10.07.2025 16:00 Відповісти
Зараз кабмін відреагує і прискорить укладання неякісного асфальту.
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10.07.2025 16:01 Відповісти
"NAUDI також звернула увагу на ще одне питання: знищення під час обстрілів виробленої, але ще не зданої військової техніки. Джерело: https://censor.net/ua/n3562567" - дай нашим таку можливість, будуть самі наводити рашистів на пусті склади і кричати що там вже річний обсяг виробленної техніки стояло =(
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10.07.2025 16:14 Відповісти
 
 