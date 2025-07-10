NAUDI закликала Шмигаля вжити заходів для захисту підприємств ОПК. ДОКУМЕНТ

Національна Асоціація Підприємств Оборонної Промисловості України (NAUDI) звернулася до прем'єра Денис Шмигаля із закликом втрутитися у питання публічного доступу до чутливої інформації про підприємства оборонно-промислового комплексу.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ще з 2022 року підприємства ОПК, зокрема релоковані з прифронтових територій, регулярно зазнають цілеспрямованих атак з боку росії. Водночас частина державних публічних реєстрів досі містить відкриту інформацію, яка може бути використана ворогом для наведення ракетних чи дронових ударів", - йдеться у зверненні.

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Там нагадали, що 15 листопада 2023 року NAUDI направила до Кабміну, СБУ, Мінстратегпрому, РНБО та інших органів виконавчої влади проєкт змін до відповідної урядової постанови з пропозицією обмежити відкритий доступ до низки реєстрів, зокрема: Державного земельного кадастру, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру судових рішень, ЄДРПОУ та ін.

"Незважаючи на підтримку ініціативи в окремих відповідях від державних органів, жодних реальних змін досі не відбулося. У період із листопада 2023 по травень 2025 року NAUDI шість разів повторно зверталася до урядових структур із тим самим проханням. Крім того, у квітні 2024 року Асоціація ініціювала подання відповідного законопроєкту через профільний комітет Верховної Ради - проте він досі не винесений до сесійної зали", - додали в Асоціації.

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NAUDI також звернула увагу на ще одне питання: знищення під час обстрілів виробленої, але ще не зданої військової техніки.

"Відсутність механізму компенсації таких втрат створює системні ризики як для підприємств, так і для державних замовників, які несуть втрати у матеріальній частині без можливості юридично захистити ці збитки.

NAUDI закликає Прем’єр-міністра особисто вивчити ці питання та надати доручення відповідним міністерствам для негайного вирішення критичних для галузі проблем. Йдеться не лише про захист виробництв, але й про збереження боєздатності Сил Оборони України", - підсумували там.

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