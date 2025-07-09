Український ВПК працює лише на 60% від своєї повної потужності, - фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вражена ефективністю та швидкістю українського військово-промислового комплексу, проте ВПК завантажено лише на 60%.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Швидкість, економічна ефективність та кмітливість (оборонного. - Ред.) виробництва України вражають. Але їхній ВПК працює лише на 60% від своєї повної потужності. Тепер держави-члени можуть брати позики в рамках програми SAFE (Security Action for Europe) та закуповувати продукцію безпосередньо у оборонної промисловості України. Для наших держав-членів це означає найвищу якість, швидкість та низьку ціну. Для України це означає критично важливий прибуток, а також можливість зміцнити свою оборонно-промислову базу", - зазначила вона.
Фон дер Ляєн також зауважила, що Росія переозброюється швидко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
10млн + 8 млн + 500 тищ дронів. 20/міс богдан. 3000 ракет. 500 тищ мін.
навіть на половину не заповнює спроможності.
тому тцк і полює біля прохідних критичних підприємств, бо зайвих повно швендяється.
але, не сціть!
зе!лідар повернеться з римських канікул, набреше на повну потужність.
Закони економіки кажуть, що так не буває. Треба вибирати два пункти з трьох. Але де економіка, а де Урсула.
Зара не можна непотужно!
Встидно!