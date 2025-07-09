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Новини ОПК України
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Український ВПК працює лише на 60% від своєї повної потужності, - фон дер Ляєн

Урсула Фон дер Ляєн оцінила український ВПК

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вражена ефективністю та швидкістю українського військово-промислового комплексу, проте ВПК завантажено лише на 60%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Швидкість, економічна ефективність та кмітливість (оборонного.  - Ред.) виробництва України вражають. Але їхній ВПК працює лише на 60% від своєї повної потужності. Тепер держави-члени можуть брати позики в рамках програми SAFE (Security Action for Europe) та закуповувати продукцію безпосередньо у оборонної промисловості України. Для наших держав-членів це означає найвищу якість, швидкість та низьку ціну. Для України це означає критично важливий прибуток, а також можливість зміцнити свою оборонно-промислову базу", - зазначила вона.

Фон дер Ляєн також зауважила, що Росія переозброюється швидко.

Читайте: Фон дер Ляєн після масованого обстрілу України Росією: ЄС не може покладатися на інших у захисті Європи

Автор: 

Євросоюз (13826) фон дер Ляєн Урсула (813) ОПК (236)


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Топ коментарі
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урсула, то звісно ж так!
10млн + 8 млн + 500 тищ дронів. 20/міс богдан. 3000 ракет. 500 тищ мін.
навіть на половину не заповнює спроможності.
тому тцк і полює біля прохідних критичних підприємств, бо зайвих повно швендяється.
але, не сціть!
зе!лідар повернеться з римських канікул, набреше на повну потужність.
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09.07.2025 12:38 Відповісти
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І хто ж це гальмує розвиток вітчизняного ВПК, витрачаючи гроші на різні забаганки лідора? Мабуть зінка
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09.07.2025 12:37 Відповісти
Кто назовет хотя бы одну бригаду СОУ, полностью вооруженную продукцией ВПК Украины- тому пряник. Даже два, от щедрости.
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09.07.2025 12:37 Відповісти
краще ящик тушонки. це я так - мрію.
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09.07.2025 12:46 Відповісти
урсула, то звісно ж так!
10млн + 8 млн + 500 тищ дронів. 20/міс богдан. 3000 ракет. 500 тищ мін.
навіть на половину не заповнює спроможності.
тому тцк і полює біля прохідних критичних підприємств, бо зайвих повно швендяється.
але, не сціть!
зе!лідар повернеться з римських канікул, набреше на повну потужність.
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09.07.2025 12:38 Відповісти
Для наших держав-членів це означає найвищу якість, швидкість та низьку ціну. Джерело: https://censor.net/ua/n3562326

Закони економіки кажуть, що так не буває. Треба вибирати два пункти з трьох. Але де економіка, а де Урсула.
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09.07.2025 12:40 Відповісти
Хух, хоча б тут не 73%
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09.07.2025 12:42 Відповісти
Так. Краще було б на 173%.
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09.07.2025 12:45 Відповісти
це незалежна оцінка ефективності уряду ЕрЗе.
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09.07.2025 12:49 Відповісти
Український ВПК працює лише на 60% від своєї повної потужності

Зара не можна непотужно!
Встидно!
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09.07.2025 12:51 Відповісти
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09.07.2025 13:02 Відповісти
 
 