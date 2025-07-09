Український ВПК працює лише на 60% від своєї повної потужності, - фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вражена ефективністю та швидкістю українського військово-промислового комплексу, проте ВПК завантажено лише на 60%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Швидкість, економічна ефективність та кмітливість (оборонного. - Ред.) виробництва України вражають. Але їхній ВПК працює лише на 60% від своєї повної потужності. Тепер держави-члени можуть брати позики в рамках програми SAFE (Security Action for Europe) та закуповувати продукцію безпосередньо у оборонної промисловості України. Для наших держав-членів це означає найвищу якість, швидкість та низьку ціну. Для України це означає критично важливий прибуток, а також можливість зміцнити свою оборонно-промислову базу", - зазначила вона.

Фон дер Ляєн також зауважила, що Росія переозброюється швидко.

Читайте: Фон дер Ляєн після масованого обстрілу України Росією: ЄС не може покладатися на інших у захисті Європи