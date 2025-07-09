Украинский ВПК работает только на 60% от своей полной мощности, - фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поражена эффективностью и скоростью украинского военно-промышленного комплекса, однако ВПК загружено лишь на 60%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Скорость, экономическая эффективность и сообразительность (оборонного. - Ред.) производства Украины поражают. Но их ВПК работает лишь на 60% от своей полной мощности. Теперь государства-члены могут брать займы в рамках программы SAFE (Security Action for Europe) и закупать продукцию непосредственно у оборонной промышленности Украины. Для наших государств-членов это означает высокое качество, скорость и низкую цену. Для Украины это означает критически важную прибыль, а также возможность укрепить свою оборонно-промышленную базу", - отметила она.

Фон дер Ляйен также отметила, что Россия перевооружается быстро.

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