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Новости ОПК Украины
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Украинский ВПК работает только на 60% от своей полной мощности, - фон дер Ляйен

Урсула Фон дер Ляйен оценила украинский ВПК

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поражена эффективностью и скоростью украинского военно-промышленного комплекса, однако ВПК загружено лишь на 60%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Скорость, экономическая эффективность и сообразительность (оборонного. - Ред.) производства Украины поражают. Но их ВПК работает лишь на 60% от своей полной мощности. Теперь государства-члены могут брать займы в рамках программы SAFE (Security Action for Europe) и закупать продукцию непосредственно у оборонной промышленности Украины. Для наших государств-членов это означает высокое качество, скорость и низкую цену. Для Украины это означает критически важную прибыль, а также возможность укрепить свою оборонно-промышленную базу", - отметила она.

Фон дер Ляйен также отметила, что Россия перевооружается быстро.

Читайте: Фон дер Ляйен после массированного обстрела Украины Россией: ЕС не может полагаться на других в защите Европы

Автор: 

Евросоюз (17370) Урсула фон дер Ляйен (561) ОПК (160)


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Топ комментарии
+3
урсула, то звісно ж так!
10млн + 8 млн + 500 тищ дронів. 20/міс богдан. 3000 ракет. 500 тищ мін.
навіть на половину не заповнює спроможності.
тому тцк і полює біля прохідних критичних підприємств, бо зайвих повно швендяється.
але, не сціть!
зе!лідар повернеться з римських канікул, набреше на повну потужність.
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09.07.2025 12:38 Ответить
+2
І хто ж це гальмує розвиток вітчизняного ВПК, витрачаючи гроші на різні забаганки лідора? Мабуть зінка
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09.07.2025 12:37 Ответить
+1
Для наших держав-членів це означає найвищу якість, швидкість та низьку ціну. Джерело: https://censor.net/ua/n3562326

Закони економіки кажуть, що так не буває. Треба вибирати два пункти з трьох. Але де економіка, а де Урсула.
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09.07.2025 12:40 Ответить
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І хто ж це гальмує розвиток вітчизняного ВПК, витрачаючи гроші на різні забаганки лідора? Мабуть зінка
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09.07.2025 12:37 Ответить
Кто назовет хотя бы одну бригаду СОУ, полностью вооруженную продукцией ВПК Украины- тому пряник. Даже два, от щедрости.
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09.07.2025 12:37 Ответить
краще ящик тушонки. це я так - мрію.
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09.07.2025 12:46 Ответить
Дан Корвин
Станіслав Коваль #580991
А у Служби Божої не така вже і тяжка робота.
"Риба" сама на гачок лізе нахрапом.)
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09.07.2025 13:49 Ответить
урсула, то звісно ж так!
10млн + 8 млн + 500 тищ дронів. 20/міс богдан. 3000 ракет. 500 тищ мін.
навіть на половину не заповнює спроможності.
тому тцк і полює біля прохідних критичних підприємств, бо зайвих повно швендяється.
але, не сціть!
зе!лідар повернеться з римських канікул, набреше на повну потужність.
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09.07.2025 12:38 Ответить
Для наших держав-членів це означає найвищу якість, швидкість та низьку ціну. Джерело: https://censor.net/ua/n3562326

Закони економіки кажуть, що так не буває. Треба вибирати два пункти з трьох. Але де економіка, а де Урсула.
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09.07.2025 12:40 Ответить
Хух, хоча б тут не 73%
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09.07.2025 12:42 Ответить
Так. Краще було б на 173%.
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09.07.2025 12:45 Ответить
це незалежна оцінка ефективності уряду ЕрЗе.
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09.07.2025 12:49 Ответить
Український ВПК працює лише на 60% від своєї повної потужності

Зара не можна непотужно!
Встидно!
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09.07.2025 12:51 Ответить
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09.07.2025 13:02 Ответить
Опа! Стояти! Звідки така інфа у фон дер?
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09.07.2025 14:22 Ответить
 
 