Украинский ВПК работает только на 60% от своей полной мощности, - фон дер Ляйен
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поражена эффективностью и скоростью украинского военно-промышленного комплекса, однако ВПК загружено лишь на 60%.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Скорость, экономическая эффективность и сообразительность (оборонного. - Ред.) производства Украины поражают. Но их ВПК работает лишь на 60% от своей полной мощности. Теперь государства-члены могут брать займы в рамках программы SAFE (Security Action for Europe) и закупать продукцию непосредственно у оборонной промышленности Украины. Для наших государств-членов это означает высокое качество, скорость и низкую цену. Для Украины это означает критически важную прибыль, а также возможность укрепить свою оборонно-промышленную базу", - отметила она.
Фон дер Ляйен также отметила, что Россия перевооружается быстро.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Станіслав Коваль #580991
А у Служби Божої не така вже і тяжка робота.
"Риба" сама на гачок лізе нахрапом.)
10млн + 8 млн + 500 тищ дронів. 20/міс богдан. 3000 ракет. 500 тищ мін.
навіть на половину не заповнює спроможності.
тому тцк і полює біля прохідних критичних підприємств, бо зайвих повно швендяється.
але, не сціть!
зе!лідар повернеться з римських канікул, набреше на повну потужність.
Закони економіки кажуть, що так не буває. Треба вибирати два пункти з трьох. Але де економіка, а де Урсула.
Зара не можна непотужно!
Встидно!