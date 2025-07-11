У пакеті законів "Defence City" не буде загальної амністії за корупцію, - Жданов

У пакетах законопроєктів про "Defence City" не передбачено загальної амністії за корупцію.

Про це під час пресконференції заявив керівник проєкту Інформаційна оборона Фонду "Відкрита політика" Ігор Жданов, передає Цензор.НЕТ.

"Що передбачають зміни до Кримінального кодексу. Вони передбачають, що дії, вчинені під час виконання державного контракту з оборонних закупівель, які формально містять ознаки кримінального порушення, проте були спрямовані на виконання цього контракту, вони можуть бути амністовані", - сказав він.

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Жданов наголосив, що це не загальна амністія.

"Кожен випадок розглядатиметься в індивідуальному порядку. Там буде залучений генпрокурор. Не знаю, чи можливо будуть зміни. Я вважав, що все ж краще б було НАБУ та САП, але це вже вирішувати нардепам", - додав він.

Жданов нагадав про заяви Громадської антикорупційної ради при Міноборони, ЦПК, який заявив, що це сприятиме корупції.

"Колеги, там не загальна амністія. Кожен випадок розглядатиметься в індивідуальному порядку. Навряд чи надання хабаря буде сприйнято прокуратурою як спроба належним чином виконати контракт з оборонних закупівель. Ви розумієте, що це неможливо", - пояснив він.

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За словами Жданова, аналогічні зміни внесено до Кримінального кодексу щодо звичайних громадян. В умовах російської агресії було ухвалено рішення Радою, що якщо громадянин діє в інтересах захисту держави, але можеш порушити деякі норми Кримінального кодексу, то тебе визнають невинуватим.

Він закликав нардепів негайно ухвалити ці закони "Defence City" в першому читанні.

"Це шлях, який дозволить нам розвинути власний ОПК. Це шлях, який дозволить підвищити наші IT-спроможності, сформувати нашу відповідну інженерну сферу, створити R&D - центри спільних досліджень з провідними західними компаніями, створити спільні підприємства, необхідність релокувати наші підприємства. Тому я закликаю народних депутатів ухвалити ці закони в першому читанні. Якщо когось щось не влаштовує, його можна дотягти відповідними змінами до другого читання, внести відповідні правки", - підсумував Жданов.

Нагадаємо, раніше у Центрі протидії корупції заявили, що в Раді зареєстровано законопроєкт №13423, який фактично передбачає амністію за злочини, вчинені під час виконання оборонних контрактів.

Відомо, що до Ради подали пакет законопроєктів про Defence City. Вони зокрема передбачають податкові пільги для резидентів Defence City до 1 січня 2036 року:

звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування;

звільнення від земельного податку;

звільнення від податку на нерухомість;

звільнення від екологічного податку.

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