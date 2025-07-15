Пакет "Defence City" презентували дипломатам із 14 країн G7 та NATO

14 липня на базі парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики відбулося обговорення питання спецрежиму "Defence City".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Ідеться про пакет законопроєктів щодо створення спеціальних умов для розвитку національного ОПК.

У зустрічі взяли участь експерти, урядовці, народні депутати та представників 14 країн-партнерів G7 та NATO, зокрема із США, Великої Британії, Японії, Норвегії, Данії, Литви, Латвії, Швеції, Німеччини, Італії, Естонії, Туреччини, Румунії та Польщі.

До обговорення долучилися представники Міноборони України, Мінстратегпрому, Громадської антикорупційної ради (ГАР) при Міноборони, а також керівники та представники провідних підприємств.

Зустріч відкрив голова Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) Сергій Пашинський, який наголосив на важливості продуманих і зважених змін до законодавства:

"Сьогодні ми зібралися, тому що у Верховній Раді зареєстровано серію законопроєктів, що суттєво змінюють правове поле для оборонно-промислових підприємств. Ці ініціативи містять чимало законодавчих новацій, а подекуди й контроверсійних норм. Як найбільша галузева асоціація, ми беремо активну участь у цьому процесі, наполягаючи: зміни мають бути системними, збалансованими, прозорими для міжнародних партнерів та такими, що підвищують ефективність сектору в цілому, а не створюють преференції окремим гравцям".

"Ми вже брали участь у засіданні профільного комітету під головуванням Данила Гетьманцева. Частину наших пропозицій до другого читання враховано. Очікуємо, що й інші ключові правки будуть інтегровані, щоб цей пакет став реальним інструментом трансформації галузі. ... Наше завдання - не лише реформувати систему, а зробити її ефективною та зрозумілою для міжнародних партнерів. Під час війни бюрократія не має права гальмувати обороноздатність країни. Ми відкриті до діалогу та продовжимо системну роботу разом з урядом, депутатським корпусом, громадянським суспільством і нашими міжнародними союзниками", - зазначив виконавчий директор NAUDI Сергій Гончаров.

Особливу увагу приділено четвертому законопроєкту №13423, що вносить зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів.

"Ми підтримали загальну ідею "Defence City", але проєкт 13423 у первісній редакції викликав резонанс через потенційні корупційні ризики. Після громадського та експертного обговорення, народні депутати зареєстрували альтернативну версію 13423-2, яка значною мірою враховує наші зауваження", - наголосив голова ГАР при Міноборони Юрій Гудименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет Гетманцева схвалив два основних законопроєкти про пільги для Defence City

В NAUDI наголосили, що підтримують концепцію "Defence City" як комплексний концепт посилення оборонного потенціалу України, що включає захист чутливої інформації, податкові стимули, спрощення експортного контролю, митного оформлення та розвиток локальної інфраструктури.

В Асоціації наполягають на створенні рівних умов для всіх підприємств галузі, і з огляду на це консолідували правки до проєктів, які вже передали їх до ВРУ.

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія наголосив на важливості розуміння міжнародними партнерами мети створення спецрежиму Defence City та їхнього місця у цьому процесі для посилення співпраці між закордонними та українськими оборонними компаніями. Ідеться про можливість створення спільних підприємств з метою забезпечення зброєю української армії.

Голова фінансового комітету Данило Гетманцев вважає, що відповідний спецрежим створить необхідні умови для розвитку української оборонної промисловості: "Пакет законопроектів про Defence City має надати потужний поштовх для розвитку оборонної промисловості. Насамперед - для потреб нашої армії. Але ми розуміємо, що український ОПК здатен виробляти продукції в рази більше, ніж зараз. І це зброя, яка пройшла випробування на полі бою, що дає значні конкурентні переваги на міжнародних ринках озброєння"

"Мета концепції Defence City - забезпечити розвиток виробництва української військової промисловості. Забезпечити співпрацю з ключовими гравцями на міжнародному ринку озброєння. Defence City передбачає напрямок створення резервних виробничих майданчиків на територіях країн-партнерів "Рамштайн", – наголошує директор департаменту закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

Міжнародні партнери висловили підтримку ініціативи та заходів для забезпечення розвитку українського ОПК. Зокрема заступник глави місії Посольства Данії в Україні Ларс Олаф Совндаль-Петерсен у своєму виступі підтримав прагнення України розвивати оборонну промисловість.

Також читайте: У пакеті законів "Defence City" не буде загальної амністії за корупцію, - Жданов

"Орієнтуємось, що перші два законопроєкти з пакета Defence City будуть розглянуті парламентом в першому читанні уже цього тижня. Щодо часових рамок для всього пакету, сподіваємося, що він буде проголосований і підписаний до Дня Незалежності - тобто уже до 24 серпня. Потім буде певний час, поки все це запрацює на рівні підзаконних актів",- заявив Арахамія.

Підсумовуючи дискусію, Данило Гетманцев зауважив: "Ми продовжимо вдосконалювати механізми, передбачені у Defence City. Зробимо все, щоб українська оборонна промисловість стала сильнішою".