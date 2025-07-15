Премьер Латвии Силиня прибыла в Киев
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня прибыла с визитом в Киев.
Об этом она сообщила в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"По приглашению президента Украины Владимира Зеленского я прибыл в Киев, Украина, для участия в церемонии празднования годовщины Украинской государственности и встречи с чиновниками Украины. Латвия была, есть и будет вместе с Украиной, пока не будет достигнут справедливый и продолжительный мир", - отметила она.
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показать весь комментарий15.07.2025 10:41 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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