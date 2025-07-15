Прем’єрка Латвії Сіліня прибула до Києва

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня прибула з візитом до Києва.

Про це вона повідомила у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"На запрошення президента України Володимира Зеленського я прибув до Києва, Україна, для участі у церемонії відзначення річниці Української державності та зустрічі з високопосадовцями України. Латвія була, є і буде разом з Україною, доки не буде досягнуто справедливого та тривалого миру", - зазначила вона.

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