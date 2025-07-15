Прем’єрка Латвії Сіліня прибула до Києва
Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня прибула з візитом до Києва.
Про це вона повідомила у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"На запрошення президента України Володимира Зеленського я прибув до Києва, Україна, для участі у церемонії відзначення річниці Української державності та зустрічі з високопосадовцями України. Латвія була, є і буде разом з Україною, доки не буде досягнуто справедливого та тривалого миру", - зазначила вона.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
частный сектор
показати весь коментар15.07.2025 10:41 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль