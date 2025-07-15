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Новини Сіліня прибула до Києва
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Прем’єрка Латвії Сіліня прибула до Києва

Прем’єрка Латвії Сіліня прибула із візитом до Києва

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня прибула з візитом до Києва.

Про це вона повідомила у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"На запрошення президента України Володимира Зеленського я прибув до Києва, Україна, для участі у церемонії відзначення річниці Української державності та зустрічі з високопосадовцями України. Латвія була, є і буде разом з Україною, доки не буде досягнуто справедливого та тривалого миру", - зазначила вона.

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Прем’єрка Латвії Сіліня прибула із візитом до Києва

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візит (1630) Латвія (1378) Сіліня Евіка (1)


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чому не зустрічає єрмак
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15.07.2025 10:41 Відповісти
 
 