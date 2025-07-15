Российский дрон атаковал гражданский автомобиль возле Херсона: двое раненых
Утром 15 июля российский беспилотник атаковал гражданскую машину в пригороде Херсона.
Об этом сообщила Херсонская ГВА, передает Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел около 6:00. В результате удара пострадали два человека. 75-летний мужчина получил контузию, черепно-мозговую травму и осколочные ранения шеи, рук и ног. Его состояние оценивается как тяжелое.
44-летняя женщина получила взрывную травму, контузию и осколочные ранения конечностей. Ее состояние - средней тяжести.
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