Раненый оккупант перед смертью смотрит в камеру дрона-камикадзе, который сел ему на грудь. ВIДЕО 18+

Оператор украинского дрона ликвидировал раненого оккупанта, скрывавшегося в поле сорняков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи успешной боевой работы украинского воина видно, как беспилотник садится на грудь россиянину, а через несколько секунд взрывается.

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