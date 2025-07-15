Раненый оккупант перед смертью смотрит в камеру дрона-камикадзе, который сел ему на грудь. ВIДЕО 18+
Оператор украинского дрона ликвидировал раненого оккупанта, скрывавшегося в поле сорняков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи успешной боевой работы украинского воина видно, как беспилотник садится на грудь россиянину, а через несколько секунд взрывается.
Внимание! Не рекомендуется просматривать лицам с неустойчивой психикой!
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+11 роман #583809
показать весь комментарий15.07.2025 10:24 Ответить Ссылка
+11 Алекс Мышкевич
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+9 Нагнибіда Ципердюк
показать весь комментарий15.07.2025 10:25 Ответить Ссылка
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Треба добавити ще функцію викльовування очей оркам ...
.
судячи з картинки, мабуть, оптоволоконна пташка
.
дуже витончено.
дроноводу респект та поважуха!
Вспомнились слова из песни:
"Дан приказ: ему - на запад,
Ей - в другую сторону…
Уходили комсомольцы
На гражданскую войну.
Уходили, расставались,
Покидая тихий край.
«Ты мне что-нибудь, родная,
На прощанье пожелай…»
И родная отвечала:
«Я желаю всей душой -
Если смерти, то - мгновенной,
Если раны, - небольшой.
А всего сильней желаю
Я тебе, товарищ мой,
Чтоб со скорою победой
Возвратился ты домой».
Он пожал подруге руку,
Глянул в девичье лицо:
«А еще тебя прошу я, -
Напиши мне письмецо».
«Но куда же напишу я?
Как я твой узнаю путь?»
«Все равно, - сказал он тихо. -
Напиши… куда-нибудь!»
із стіхатварєнія Н.Добронравова для пєсні в кінофільмє "О спорт, ти - мір!"
Места где орки гавном стать могли
Сбылась мечта в украинских степях
Взрыв ФПВ -фарш с гавном на кустах.
Усьо ж по чесному!
Смерть, московітам з прутнем!
Слава Україні!
АРМІЯ! МОВА! ВІРА!