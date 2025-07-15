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Новости Видео Дроны против оккупантов
6 943 32

Раненый оккупант перед смертью смотрит в камеру дрона-камикадзе, который сел ему на грудь. ВIДЕО 18+

Оператор украинского дрона ликвидировал раненого оккупанта, скрывавшегося в поле сорняков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи успешной боевой работы украинского воина видно, как беспилотник садится на грудь россиянину, а через несколько секунд взрывается.

Внимание! Не рекомендуется просматривать лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский захватчик убегает от дрона-камикадзе, который все же долетает до него и уничтожает. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20039) уничтожение (7490) дроны (4296)


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Топ комментарии
+11
не встиг кацап передати привіт Якубовичу, як потрапив до Кобзона !
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15.07.2025 10:24 Ответить
+11
Гарний дрон !
Треба добавити ще функцію викльовування очей оркам ...

.
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15.07.2025 10:25 Ответить
+9
Дивився б і дивився!
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15.07.2025 10:25 Ответить
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не встиг кацап передати привіт Якубовичу, як потрапив до Кобзона !
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15.07.2025 10:24 Ответить
Добре ,хоч люди не пострадали
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15.07.2025 11:40 Ответить
Гарний дрон !
Треба добавити ще функцію викльовування очей оркам ...

.
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15.07.2025 10:25 Ответить
...ой, вже добавили.

судячи з картинки, мабуть, оптоволоконна пташка

.
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15.07.2025 10:28 Ответить
оце, я люблю.
дуже витончено.
дроноводу респект та поважуха!
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15.07.2025 10:25 Ответить
Дивився б і дивився!
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15.07.2025 10:25 Ответить
Так вот ты какой, песец, который подкрадывается незаметно.

Вспомнились слова из песни:

"Дан приказ: ему - на запад,
Ей - в другую сторону…
Уходили комсомольцы
На гражданскую войну.
Уходили, расставались,
Покидая тихий край.
«Ты мне что-нибудь, родная,
На прощанье пожелай…»
И родная отвечала:
«Я желаю всей душой -
Если смерти, то - мгновенной,
Если раны, - небольшой.
А всего сильней желаю
Я тебе, товарищ мой,
Чтоб со скорою победой
Возвратился ты домой».
Он пожал подруге руку,
Глянул в девичье лицо:
«А еще тебя прошу я, -
Напиши мне письмецо».
«Но куда же напишу я?
Как я твой узнаю путь?»
«Все равно, - сказал он тихо. -
Напиши… куда-нибудь!»
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15.07.2025 10:26 Ответить
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15.07.2025 10:27 Ответить
Слава ЗСУ! Слава Птахам Мадяра!!!
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15.07.2025 10:46 Ответить
Нашої живодерської русофобії недостатньо.
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15.07.2025 11:58 Ответить
Як виживе, буде що розповісти.
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15.07.2025 10:28 Ответить
Нехай щастить!
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15.07.2025 10:29 Ответить
Такі відео треба показувати всюди дегенератам-кацапам, у ТГ, у "аднакласніках", "контакті" та групах ФБ. Можливо якомусь кацапу-дегенерат дійде що не варто намагатися заробити грошей на війні..... шанс маленький але є.
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15.07.2025 10:32 Ответить
Я теж жалкуюсь, що такі відео не викладаються в ютуб.
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15.07.2025 10:49 Ответить
а не можна було садити його не на тулуб, а на ноги. нехай московити пораненого евакуюють , а потім все життя утримують. нехай би був доказом що на війні не заробиш а лише втратиш
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15.07.2025 10:37 Ответить
До речі про це давно вже говорили військові тай експерти. Важко поранені наносять більшу "шкоду" косапам ніж дохляк!!!!
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15.07.2025 10:52 Ответить
оце я розумію розкрив свій внутрішній світ
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15.07.2025 10:42 Ответить
Придивіться уважніше у ворога протези замість ніг , на лівій нозі точно .
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15.07.2025 10:42 Ответить
Останній портрет. Художник ВСУ. Галерея ********* військового мистецтва.
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15.07.2025 10:44 Ответить
+100500.
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15.07.2025 10:47 Ответить
"... вибєрі мєня, вибєрі мєня, птіца щастья завтрішніва дня."
із стіхатварєнія Н.Добронравова для пєсні в кінофільмє "О спорт, ти - мір!"
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15.07.2025 10:48 Ответить
ААААААААА! вдало!!!!
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15.07.2025 10:51 Ответить
Прілітєла крільямі звіня, орку стало лучше чєм вчіра
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15.07.2025 11:35 Ответить
можна трохи побурчати? миттєво здох... навіть не мучився... ця ваша гуманність до істот...
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15.07.2025 10:49 Ответить
Розкрив свій внутрішній світ
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15.07.2025 10:53 Ответить
Угу..Ви пасматрєлі научно-пазнаватєльний сюжет-"Внутрєнній мір кацапа наізнанку."
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15.07.2025 11:17 Ответить
Недокурил, недобухал, недоглядел....
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15.07.2025 11:15 Ответить
так і хочетьсч росіян спитати, і навіщо вам це треба було?
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15.07.2025 11:16 Ответить
Нет на просторах российской земли
Места где орки гавном стать могли
Сбылась мечта в украинских степях
Взрыв ФПВ -фарш с гавном на кустах.
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15.07.2025 11:16 Ответить
За отримані послуги, від Українців, московиту оплатив прутень!!
Усьо ж по чесному!
Смерть, московітам з прутнем!
Слава Україні!
АРМІЯ! МОВА! ВІРА!
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15.07.2025 11:38 Ответить
Питання: нафіга витрачати дорогий дрон номер два, якшо воно вже поранене? Воювати більше не буде. Хай вертається в рідну твєрь, далі бухАє і пиндячить усіх сасєдєй, бо воно ветеран. Хоч користь якась буде.
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15.07.2025 11:46 Ответить
 
 