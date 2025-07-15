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Поранений окупант перед смертю дивиться у камеру дрона-камікадзе, який сів йому на груди. ВIДЕО 18+
Оператор українського дрона ліквідував пораненого окупанта, який ховався у забур'яненому полі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі успішної бойової роботи українського воїна видно, як безпілотник сідає на груди росіянину а за кілька секунд вибухає.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+18 Алекс Мышкевич
показати весь коментар15.07.2025 10:25 Відповісти Посилання
+16 роман #583809
показати весь коментар15.07.2025 10:24 Відповісти Посилання
+16 Andrew Moon
показати весь коментар15.07.2025 10:27 Відповісти Посилання
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.
судячи з картинки, мабуть, оптоволоконна пташка
.
дуже витончено.
дроноводу респект та поважуха!
Вспомнились слова из песни:
"Дан приказ: ему - на запад,
Ей - в другую сторону…
Уходили комсомольцы
На гражданскую войну.
Уходили, расставались,
Покидая тихий край.
«Ты мне что-нибудь, родная,
На прощанье пожелай…»
И родная отвечала:
«Я желаю всей душой -
Если смерти, то - мгновенной,
Если раны, - небольшой.
А всего сильней желаю
Я тебе, товарищ мой,
Чтоб со скорою победой
Возвратился ты домой».
Он пожал подруге руку,
Глянул в девичье лицо:
«А еще тебя прошу я, -
Напиши мне письмецо».
«Но куда же напишу я?
Как я твой узнаю путь?»
«Все равно, - сказал он тихо. -
Напиши… куда-нибудь!»
із стіхатварєнія Н.Добронравова для пєсні в кінофільмє "О спорт, ти - мір!"
Места где орки гавном стать могли
Сбылась мечта в украинских степях
Взрыв ФПВ -фарш с гавном на кустах.
Усьо ж по чесному!
Смерть, московітам з прутнем!
Слава Україні!
АРМІЯ! МОВА! ВІРА!
андрей
ну привєт андрей
Какой у парня был конец.