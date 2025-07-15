Поранений окупант перед смертю дивиться у камеру дрона-камікадзе, який сів йому на груди. ВIДЕО 18+

Оператор українського дрона ліквідував пораненого окупанта, який ховався у забур'яненому полі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі успішної бойової роботи українського воїна видно, як безпілотник сідає на груди росіянину а за кілька секунд вибухає.

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