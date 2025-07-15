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Новини Відео Дрони проти окупантів
11 291 40

Поранений окупант перед смертю дивиться у камеру дрона-камікадзе, який сів йому на груди. ВIДЕО 18+

Оператор українського дрона ліквідував пораненого окупанта, який ховався у забур'яненому полі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі успішної бойової роботи українського воїна видно, як безпілотник сідає на груди росіянину а за кілька секунд вибухає. 

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський загарбник тікає від дрона-камікадзе, який все-таки долітає до нього та нищить. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18190) знищення (7802) дрони (5111)


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Топ коментарі
+18
Гарний дрон !
Треба добавити ще функцію викльовування очей оркам ...

.
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15.07.2025 10:25 Відповісти
+16
не встиг кацап передати привіт Якубовичу, як потрапив до Кобзона !
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15.07.2025 10:24 Відповісти
+16
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15.07.2025 10:27 Відповісти
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не встиг кацап передати привіт Якубовичу, як потрапив до Кобзона !
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15.07.2025 10:24 Відповісти
Добре ,хоч люди не пострадали
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15.07.2025 11:40 Відповісти
але дрон постраждав . мені ніжинські дроноводи подарували підранка ФПВ без вибухівки і камери .
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15.07.2025 12:29 Відповісти
Гарний дрон !
Треба добавити ще функцію викльовування очей оркам ...

.
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15.07.2025 10:25 Відповісти
...ой, вже добавили.

судячи з картинки, мабуть, оптоволоконна пташка

.
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15.07.2025 10:28 Відповісти
оце, я люблю.
дуже витончено.
дроноводу респект та поважуха!
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15.07.2025 10:25 Відповісти
Дивився б і дивився!
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15.07.2025 10:25 Відповісти
Так вот ты какой, песец, который подкрадывается незаметно.

Вспомнились слова из песни:

"Дан приказ: ему - на запад,
Ей - в другую сторону…
Уходили комсомольцы
На гражданскую войну.
Уходили, расставались,
Покидая тихий край.
«Ты мне что-нибудь, родная,
На прощанье пожелай…»
И родная отвечала:
«Я желаю всей душой -
Если смерти, то - мгновенной,
Если раны, - небольшой.
А всего сильней желаю
Я тебе, товарищ мой,
Чтоб со скорою победой
Возвратился ты домой».
Он пожал подруге руку,
Глянул в девичье лицо:
«А еще тебя прошу я, -
Напиши мне письмецо».
«Но куда же напишу я?
Как я твой узнаю путь?»
«Все равно, - сказал он тихо. -
Напиши… куда-нибудь!»
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15.07.2025 10:26 Відповісти
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15.07.2025 10:27 Відповісти
Слава ЗСУ! Слава Птахам Мадяра!!!
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15.07.2025 10:46 Відповісти
Нашої живодерської русофобії недостатньо.
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15.07.2025 11:58 Відповісти
Особенно понравилось использование слова "живодеры"! 👌 Они сами понимают - кто они на самом деле.
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15.07.2025 12:30 Відповісти
Як виживе, буде що розповісти.
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15.07.2025 10:28 Відповісти
Нехай щастить!
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15.07.2025 10:29 Відповісти
Такі відео треба показувати всюди дегенератам-кацапам, у ТГ, у "аднакласніках", "контакті" та групах ФБ. Можливо якомусь кацапу-дегенерат дійде що не варто намагатися заробити грошей на війні..... шанс маленький але є.
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15.07.2025 10:32 Відповісти
Я теж жалкуюсь, що такі відео не викладаються в ютуб.
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15.07.2025 10:49 Відповісти
Ось таке знайшов -- https://www.youtube.com/watch?v=U7fNZhbNbW8
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15.07.2025 13:01 Відповісти
а не можна було садити його не на тулуб, а на ноги. нехай московити пораненого евакуюють , а потім все життя утримують. нехай би був доказом що на війні не заробиш а лише втратиш
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15.07.2025 10:37 Відповісти
До речі про це давно вже говорили військові тай експерти. Важко поранені наносять більшу "шкоду" косапам ніж дохляк!!!!
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15.07.2025 10:52 Відповісти
оце я розумію розкрив свій внутрішній світ
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15.07.2025 10:42 Відповісти
Придивіться уважніше у ворога протези замість ніг , на лівій нозі точно .
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15.07.2025 10:42 Відповісти
Останній портрет. Художник ВСУ. Галерея ********* військового мистецтва.
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15.07.2025 10:44 Відповісти
+100500.
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15.07.2025 10:47 Відповісти
"... вибєрі мєня, вибєрі мєня, птіца щастья завтрішніва дня."
із стіхатварєнія Н.Добронравова для пєсні в кінофільмє "О спорт, ти - мір!"
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15.07.2025 10:48 Відповісти
ААААААААА! вдало!!!!
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15.07.2025 10:51 Відповісти
Прілітєла крільямі звіня, орку стало лучше чєм вчіра
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15.07.2025 11:35 Відповісти
можна трохи побурчати? миттєво здох... навіть не мучився... ця ваша гуманність до істот...
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15.07.2025 10:49 Відповісти
Розкрив свій внутрішній світ
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15.07.2025 10:53 Відповісти
Угу..Ви пасматрєлі научно-пазнаватєльний сюжет-"Внутрєнній мір кацапа наізнанку."
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15.07.2025 11:17 Відповісти
Недокурил, недобухал, недоглядел....
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15.07.2025 11:15 Відповісти
так і хочетьсч росіян спитати, і навіщо вам це треба було?
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15.07.2025 11:16 Відповісти
Нет на просторах российской земли
Места где орки гавном стать могли
Сбылась мечта в украинских степях
Взрыв ФПВ -фарш с гавном на кустах.
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15.07.2025 11:16 Відповісти
За отримані послуги, від Українців, московиту оплатив прутень!!
Усьо ж по чесному!
Смерть, московітам з прутнем!
Слава Україні!
АРМІЯ! МОВА! ВІРА!
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15.07.2025 11:38 Відповісти
Питання: нафіга витрачати дорогий дрон номер два, якшо воно вже поранене? Воювати більше не буде. Хай вертається в рідну твєрь, далі бухАє і пиндячить усіх сасєдєй, бо воно ветеран. Хоч користь якась буде.
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15.07.2025 11:46 Відповісти
прилетіла птаха, сіла на плече і каже - як тєбя звать то?
андрей
ну привєт андрей
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15.07.2025 12:15 Відповісти
И дорогая не узнает,
Какой у парня был конец.
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15.07.2025 12:21 Відповісти
А я б навпаки рекомендував би це відео для показу навіть школярам. Хай юні українці знають що неможна щадити окупантів і вбивць , і хай знають що російські вбивці "не бесмертные", і дохнуть вони на українській землі як таргани
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15.07.2025 13:08 Відповісти
Дрон хирург , операция прошла удачно, будет жить.
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15.07.2025 13:26 Відповісти
Взагалі то це просто марнотратство. Протипіхотні міни спеціально почали робить такими, що не вбивають, а лише калічать. Каліка завдає набагато більше проблем державі, ніж покійник. Доведіть це хтось до типу "героїв", яким плювать на народні гроші...
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15.07.2025 14:24 Відповісти
 
 