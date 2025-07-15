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Новини обстріли Херсонщини
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Російський дрон атакував цивільне авто біля Херсона: двоє поранених

Російський дрон атакував цивільне авто

Уранці 15 липня російський безпілотник атакував цивільну автівку в передмісті Херсона.

Про це повідомила Херсонська МВА, передає Цензор.НЕТ.

Інцидент стався близько 6:00. Унаслідок удару постраждали двоє людей. 75-річний чоловік зазнав контузії, черепно-мозкової травми та уламкових поранень шиї, рук і ніг. Його стан оцінюється як тяжкий.

44-річна жінка отримала вибухову травму, контузію та уламкові поранення кінцівок. Її стан - середньої тяжкості.

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Автор: 

дрони (5111) Херсонська область (6014)


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