Російський дрон атакував цивільне авто біля Херсона: двоє поранених
Уранці 15 липня російський безпілотник атакував цивільну автівку в передмісті Херсона.
Про це повідомила Херсонська МВА, передає Цензор.НЕТ.
Інцидент стався близько 6:00. Унаслідок удару постраждали двоє людей. 75-річний чоловік зазнав контузії, черепно-мозкової травми та уламкових поранень шиї, рук і ніг. Його стан оцінюється як тяжкий.
44-річна жінка отримала вибухову травму, контузію та уламкові поранення кінцівок. Її стан - середньої тяжкості.
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