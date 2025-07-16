Европа и Канада будут финансировать военную помощь Украине через новый механизм НАТО
Союзники Украины в Европе и Канада будут финансировать военную помощь Украине через новый механизм НАТО.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на чиновника НАТО пишет Суспільне.
Координацию поставок будет осуществлять Альянс через механизм NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine).
Отмечается, что в военное оснащение, которое планируют предоставить, войдут системы противовоздушной обороны, боеприпасы и другое оборудование. Поддержку инициативы уже подтвердили Германия, Норвегия, Дания, Нидерланды, Швеция, Великобритания, Канада и Финляндия.
Подробности финансирования и объем поставок пока еще обсуждаются.
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Найбільшим торговим партнером Росії після більше ніж трьох років з початку війни в Україні є Китай.
Річний обсяг імпорту та експорту між Москвою та Пекіном становить майже 240 млрд доларів. На КНР припадає 48% всього торгового обороту РФ.
Другим за величиною торговим партнером Росії є Європейський Союз. Експерти вважають, що обсяг торгівлі між Москвою та Брюсселем може досягати 14% від загального російського торгового обороту (71 млрд доларів).
На третьому місці у списку партнерів РФ розташувалася Індія з обсягом торгівлі в 68 млрд доларів.
На четвертому - Туреччина.