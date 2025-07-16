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Новости Военная помощь Украине
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Европа и Канада будут финансировать военную помощь Украине через новый механизм НАТО

Новый механизм военной помощи Украине будут финансировать Канада и Европа

Союзники Украины в Европе и Канада будут финансировать военную помощь Украине через новый механизм НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на чиновника НАТО пишет Суспільне.

Координацию поставок будет осуществлять Альянс через механизм NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine).

Отмечается, что в военное оснащение, которое планируют предоставить, войдут системы противовоздушной обороны, боеприпасы и другое оборудование. Поддержку инициативы уже подтвердили Германия, Норвегия, Дания, Нидерланды, Швеция, Великобритания, Канада и Финляндия.

Подробности финансирования и объем поставок пока еще обсуждаются.

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Автор: 

Европа (1960) Канада (2115) НАТО (10210) помощь (7993)


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Російську військову машину фінансує міжнародна торгівля.

Найбільшим торговим партнером Росії після більше ніж трьох років з початку війни в Україні є Китай.
Річний обсяг імпорту та експорту між Москвою та Пекіном становить майже 240 млрд доларів. На КНР припадає 48% всього торгового обороту РФ.
Другим за величиною торговим партнером Росії є Європейський Союз. Експерти вважають, що обсяг торгівлі між Москвою та Брюсселем може досягати 14% від загального російського торгового обороту (71 млрд доларів).
На третьому місці у списку партнерів РФ розташувалася Індія з обсягом торгівлі в 68 млрд доларів.
На четвертому - Туреччина.
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16.07.2025 04:16 Ответить
В кулуарах урядів європейських країн НАТО уже ходять розмови: "Якщо США - ОКРЕМО, і ми - ОКРЕМО, то навіщо нам такий союзник? Обійдемося й без нього... А він потім, хай обходиться без нас...".
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16.07.2025 07:57 Ответить
 
 