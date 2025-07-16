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Новини Військова допомога Україні
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Європа та Канада фінансуватимуть військову допомогу Україні через новий механізм НАТО

Новий механізм військової допомоги Україні фінансуватимуть Канада та Європа

Союзники України в Європі та Канада будуть фінансувати військову допомогу через новий механізм НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це з посиланням на чиновника НАТО пише Суспільне.

Координацію поставок здійснюватиме Альянс через механізм NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine).

Зазначається, що до військового оснащення, яке планують надати, увійдуть системи протиповітряної оборони, боєприпаси та інше обладнання. Підтримку ініціативи вже підтвердили Німеччина, Норвегія, Данія, Нідерланди, Швеція, Велика Британія, Канада та Фінляндія.

Подробиці фінансування та обсяг поставок наразі ще обговорюються.

Читайте: Зброя для України, яку НАТО купує у США, готова до негайного відправлення, - NYT

Автор: 

Європа (1921) Канада (2238) НАТО (6669) допомога (8579)


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