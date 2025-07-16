Європа та Канада фінансуватимуть військову допомогу Україні через новий механізм НАТО

Союзники України в Європі та Канада будуть фінансувати військову допомогу через новий механізм НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це з посиланням на чиновника НАТО пише Суспільне.

Координацію поставок здійснюватиме Альянс через механізм NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine).

Зазначається, що до військового оснащення, яке планують надати, увійдуть системи протиповітряної оборони, боєприпаси та інше обладнання. Підтримку ініціативи вже підтвердили Німеччина, Норвегія, Данія, Нідерланди, Швеція, Велика Британія, Канада та Фінляндія.

Подробиці фінансування та обсяг поставок наразі ще обговорюються.

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