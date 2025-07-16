Мина взорвалась на побережье в Коблево: пострадавших нет
В Николаевской области взрыв на побережье Коблево не повлек ранений людей.
Об этом сообщил начальник Николаевской ОГА Виталий Ким, пишет Цензор.НЕТ.
Ранее сообщалось о вероятном подрыве мужчины на мине, однако эта информация не подтвердилась.
"В результате детонации взрывного предмета пострадавших людей нет. Мужчина получил ранения, не связанные с этим взрывом", - отметил он.
По предварительной информации, детонацию на побережье могло вызвать дикое животное.
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