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Новости Детонация взрывоопасных предметов
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Мина взорвалась на побережье в Коблево: пострадавших нет

Минирование Черного моря

В Николаевской области взрыв на побережье Коблево не повлек ранений людей.

Об этом сообщил начальник Николаевской ОГА Виталий Ким, пишет Цензор.НЕТ.

Ранее сообщалось о вероятном подрыве мужчины на мине, однако эта информация не подтвердилась.

"В результате детонации взрывного предмета пострадавших людей нет. Мужчина получил ранения, не связанные с этим взрывом", - отметил он.

По предварительной информации, детонацию на побережье могло вызвать дикое животное.

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Николаевская область (2174) мина (322) Николаевский район (90) Коблево (1)


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