Бронирование от мобилизации: Кабмин ограничил возможности областных администраций определять предприятия критически важными

Кабинет Министров внес изменения в Критерии определения критически важных для экономики предприятий и организаций, ограничив возможности областных и Киевской государственных администраций (ОГА) предоставлять такой статус.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее постановление №847 "Некоторые вопросы бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время" от 14 июля обнародовано на официальном правительственном портале.

Документом вносятся изменения в постановление №76 от 27 января 2023 года, которое определяет порядок установления критичности предприятий, которые получают возможность забронировать сотрудников от мобилизации.

Согласно этим изменениям, областные госадминистрации (военные администрации в случае их образования) смогут определять критически важными только те предприятия, учреждения и организации, которые осуществляют деятельность в ряде определенных сфер:

сельского, лесного или рыбного хозяйства;

добывающей промышленности и разработки карьеров;

перерабатывающей промышленности;

поставки электрической энергии, газа, пара и кондиционированного воздуха;

водоснабжения; канализации, обращения с отходами;

строительства;

оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов;

транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности.

Согласно действующей редакции постановления №76, областные государственные администрации могли устанавливать статус критичности для любых предприятий или учреждений, имеющих важное значение для обеспечения потребностей территориальной общины, без ограничений по сфере деятельности, но по согласованию с Минэкономики и Минобороны.

Учитывая эти изменения, областным и Киевской государственным администрациям (военным администрациям) поручено в месячный срок пересмотреть свои критерии для определения предприятия, учреждения, организации критическими для обеспечения потребностей территориальной общины.

Читайте также: Кабмин разрешил забронировать от мобилизации охранников государственных энергетических компаний

Как сообщалось, в начале июня Госслужба по этнополитике и свободе совести утвердила "Перечень юридических лиц - религиозных организаций, которые относятся к критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период".

Всего в этот перечень вошли 7 726 юридических лиц - религиозных организаций, которые прошли проверку на соответствие установленным критериям. В частности, они должны быть внесены в Реестр неприбыльных учреждений и организаций и подать отчет об использовании доходов за предыдущий отчетный период.

Такие организации смогут забронировать руководителей и сотрудников, работающих в религиозных организациях на условиях трудового договора.