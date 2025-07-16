Бронирование от мобилизации: Кабмин ограничил возможности областных администраций определять предприятия критически важными
Кабинет Министров внес изменения в Критерии определения критически важных для экономики предприятий и организаций, ограничив возможности областных и Киевской государственных администраций (ОГА) предоставлять такой статус.
Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее постановление №847 "Некоторые вопросы бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время" от 14 июля обнародовано на официальном правительственном портале.
Документом вносятся изменения в постановление №76 от 27 января 2023 года, которое определяет порядок установления критичности предприятий, которые получают возможность забронировать сотрудников от мобилизации.
Согласно этим изменениям, областные госадминистрации (военные администрации в случае их образования) смогут определять критически важными только те предприятия, учреждения и организации, которые осуществляют деятельность в ряде определенных сфер:
- сельского, лесного или рыбного хозяйства;
- добывающей промышленности и разработки карьеров;
- перерабатывающей промышленности;
- поставки электрической энергии, газа, пара и кондиционированного воздуха;
- водоснабжения; канализации, обращения с отходами;
- строительства;
- оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов;
- транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности.
Согласно действующей редакции постановления №76, областные государственные администрации могли устанавливать статус критичности для любых предприятий или учреждений, имеющих важное значение для обеспечения потребностей территориальной общины, без ограничений по сфере деятельности, но по согласованию с Минэкономики и Минобороны.
Учитывая эти изменения, областным и Киевской государственным администрациям (военным администрациям) поручено в месячный срок пересмотреть свои критерии для определения предприятия, учреждения, организации критическими для обеспечения потребностей территориальной общины.
Как сообщалось, в начале июня Госслужба по этнополитике и свободе совести утвердила "Перечень юридических лиц - религиозных организаций, которые относятся к критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период".
Всего в этот перечень вошли 7 726 юридических лиц - религиозных организаций, которые прошли проверку на соответствие установленным критериям. В частности, они должны быть внесены в Реестр неприбыльных учреждений и организаций и подать отчет об использовании доходов за предыдущий отчетный период.
Такие организации смогут забронировать руководителей и сотрудников, работающих в религиозных организациях на условиях трудового договора.
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