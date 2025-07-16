Послы ЕС сегодня обсудят санкции против РФ после встречи с Коштой, - СМИ

В среду, 16 июля, президент Европейского совета Антониу Кошта проведет рабочий ланч с послами государств-членов ЕС, после чего те продолжат обсуждение 18-го пакета санкций против России.

Об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на дипломатический источник, знакомый с подготовкой встреч, пишет Цензор.НЕТ.

По словам собеседника, встреча с Коштой состоится во время ланча, где стороны обсудят стратегические планы ЕС на следующее полугодие. После этого, во второй половине дня, послы в формате Coreper вернутся к санкционной теме.

Ожидается, что дискуссия по новому пакету ограничений будет продолжаться, однако в ЕС надеются утвердить решение еще на этой неделе.

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