Послы ЕС сегодня обсудят санкции против РФ после встречи с Коштой, - СМИ
В среду, 16 июля, президент Европейского совета Антониу Кошта проведет рабочий ланч с послами государств-членов ЕС, после чего те продолжат обсуждение 18-го пакета санкций против России.
Об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на дипломатический источник, знакомый с подготовкой встреч, пишет Цензор.НЕТ.
По словам собеседника, встреча с Коштой состоится во время ланча, где стороны обсудят стратегические планы ЕС на следующее полугодие. После этого, во второй половине дня, послы в формате Coreper вернутся к санкционной теме.
Ожидается, что дискуссия по новому пакету ограничений будет продолжаться, однако в ЕС надеются утвердить решение еще на этой неделе.
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