Посли ЄС сьогодні обговорять санкції проти РФ після зустрічі з Коштою, - ЗМІ
У середу, 16 липня, президент Європейської ради Антоніу Кошта проведе робочий ланч із послами держав-членів ЄС, після чого ті продовжать обговорення 18-го пакета санкцій проти Росії.
Про це повідомила "Європейська правда" із посиланням на дипломатичне джерело, обізнане з підготовкою зустрічей, пише Цензор.НЕТ.
За словами співрозмовника, зустріч із Коштою відбудеться під час ланчу, де сторони обговорять стратегічні плани ЄС на наступне півріччя. Після цього, у другій половині дня, посли у форматі Coreper повернуться до санкційної теми.
Очікується, що дискусія щодо нового пакета обмежень триватиме, однак у ЄС сподіваються затвердити рішення ще цього тижня.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль