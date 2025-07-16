Посли ЄС сьогодні обговорять санкції проти РФ після зустрічі з Коштою, - ЗМІ

У середу, 16 липня, президент Європейської ради Антоніу Кошта проведе робочий ланч із послами держав-членів ЄС, після чого ті продовжать обговорення 18-го пакета санкцій проти Росії.

Про це повідомила "Європейська правда" із посиланням на дипломатичне джерело, обізнане з підготовкою зустрічей, пише Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовника, зустріч із Коштою відбудеться під час ланчу, де сторони обговорять стратегічні плани ЄС на наступне півріччя. Після цього, у другій половині дня, посли у форматі Coreper повернуться до санкційної теми.

Очікується, що дискусія щодо нового пакета обмежень триватиме, однак у ЄС сподіваються затвердити рішення ще цього тижня.

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