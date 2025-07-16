РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12532 посетителя онлайн
Новости
1 193 10

Кабмин хочет забрать 8 млрд грн из бюджета Киева в Резервный фонд, которые пойдут на предвыборные прихоти власти, - Порошенко

Из бюджета Киева хотят забрать миллиарды гривен Заявление Порошенко

Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко считает нелогичным менять бюджет перед сменой Кабмина.

Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы с вами присутствуем на окончательном умножении парламента на ноль - полностью изъятие парламента из бюджетного процесса. Это вопреки тому, что мы слышим в этом зале. Скажите, пожалуйста, кто впереди - телега или лошадь? Вы предлагаете голосовать бюджет прямо перед отставкой правительства. Правительство, которое запланировало бюджет, уходит в отставку, а будет его выполнять кто-то другой, кого еще не выбрали. Затем будет предлагаться программа без бюджета. Это ложь", - подчеркнул Порошенко.

Также читайте: Потребности Украины во внешнем финансировании на следующий год превышают $40 миллиардов, - Шмыгаль

Он обратил внимание, что из бюджета Киева в Резервный фонд забирают 8 млрд грн.

"Сейчас вы хотите увеличения Резервного фонда. Вы забираете у всех киевлян 8 миллиардов и передаете не Вооруженным Силам - передаете их в Резервный фонд. Посмотрите, как использован Резервный фонд существующего бюджета. На нужды Вооруженных Сил использовано только 4 миллиарда на фортификационные сооружения. Все остальное - на ваши предвыборные прихоти, потому что вы не занимаетесь войной - вы занимаетесь выборами. Именно с этого идет "вовина тысяча", именно с этого идет кэшбек. Именно с этого идет пропагандистский марафон, заказ продукта у "Квартала 95" - и это все сохранено. Вы повышаете прогноз поступления средств, забирая их у бизнеса, уничтожая инвестиционный климат. Это есть последствия. Снимите с рассмотрения и рассматривайте после формирования правительства", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуги" пытаются протащить в Раде законопроект, который лишит бюджет Киева 8 млрд грн, - Кличко

Автор: 

бюджет (4845) госбюджет (1188) Киев (25874) Порошенко Петр (19637)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
Спочатку треба від кацапів відбитись, а їм вибори в гузні *********!
показать весь комментарий
16.07.2025 13:22 Ответить
+3
Поки гундосий на Банковій війну не виграємо...
показать весь комментарий
16.07.2025 14:23 Ответить
+2
Петро Олексійовичу ,та залиш ти % 🤡 , у спокою ...хай зеленський їх робить і з переду і ззаду разом , як вони того хтіли !!!
показать весь комментарий
16.07.2025 13:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Спочатку треба від кацапів відбитись, а їм вибори в гузні *********!
показать весь комментарий
16.07.2025 13:22 Ответить
эти деньги от одних ворюг попадут другим- народу ни холодно ни жарко
показать весь комментарий
16.07.2025 15:30 Ответить
Звідки ноги (роги) ростуть -

израильский ивритоязычный сайт Forbes https://zn.ua/ECONOMICS/izrailskiy-forbes-vnes-ahmetova-pinchuka-i-poroshenko-v-spisok-165-samyh-bogatyh-evreev-mira-120996_.html опубликовал список165 самых богатых евреев мира. В рейтинге оказались и украинские бизнесмены. Так, Ринат Ахметов с 15,4 млрд долл. занял 11-е место, Виктор Пинчук с 3,8 млрд долл. - 56-е, а Петр Порошенко с 1,6 млрд долл. - 130-е.

https://zn.ua/ ZN.UA обратилось за комментариями в израильский Forbes. В издании сообщили, что составляли рейтинг, основываясь на нескольких исследованиях, а также информации собственных источников. Однако автор рейтинга израильский журналист Давид Липкин, не смог однозначно ответить, в каком именно исследовании указано, что Ахметов и Порошенко являются евреями.
показать весь комментарий
16.07.2025 13:32 Ответить
А де є інформація про вибори, є посилання? 🤓
показать весь комментарий
16.07.2025 13:26 Ответить
Петро Олексійовичу ,та залиш ти % 🤡 , у спокою ...хай зеленський їх робить і з переду і ззаду разом , як вони того хтіли !!!
показать весь комментарий
16.07.2025 13:49 Ответить
8 млрд як раз були закладені в бюджеті Києва на допомогу ЗСУ. Співпадіння?
показать весь комментарий
16.07.2025 13:51 Ответить
Поки гундосий на Банковій війну не виграємо...
показать весь комментарий
16.07.2025 14:23 Ответить
 
 