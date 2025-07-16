Кабмин хочет забрать 8 млрд грн из бюджета Киева в Резервный фонд, которые пойдут на предвыборные прихоти власти, - Порошенко

Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко считает нелогичным менять бюджет перед сменой Кабмина.

Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы с вами присутствуем на окончательном умножении парламента на ноль - полностью изъятие парламента из бюджетного процесса. Это вопреки тому, что мы слышим в этом зале. Скажите, пожалуйста, кто впереди - телега или лошадь? Вы предлагаете голосовать бюджет прямо перед отставкой правительства. Правительство, которое запланировало бюджет, уходит в отставку, а будет его выполнять кто-то другой, кого еще не выбрали. Затем будет предлагаться программа без бюджета. Это ложь", - подчеркнул Порошенко.

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Он обратил внимание, что из бюджета Киева в Резервный фонд забирают 8 млрд грн.

"Сейчас вы хотите увеличения Резервного фонда. Вы забираете у всех киевлян 8 миллиардов и передаете не Вооруженным Силам - передаете их в Резервный фонд. Посмотрите, как использован Резервный фонд существующего бюджета. На нужды Вооруженных Сил использовано только 4 миллиарда на фортификационные сооружения. Все остальное - на ваши предвыборные прихоти, потому что вы не занимаетесь войной - вы занимаетесь выборами. Именно с этого идет "вовина тысяча", именно с этого идет кэшбек. Именно с этого идет пропагандистский марафон, заказ продукта у "Квартала 95" - и это все сохранено. Вы повышаете прогноз поступления средств, забирая их у бизнеса, уничтожая инвестиционный климат. Это есть последствия. Снимите с рассмотрения и рассматривайте после формирования правительства", - добавил он.

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