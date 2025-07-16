Кабмин хочет забрать 8 млрд грн из бюджета Киева в Резервный фонд, которые пойдут на предвыборные прихоти власти, - Порошенко
Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко считает нелогичным менять бюджет перед сменой Кабмина.
Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас мы с вами присутствуем на окончательном умножении парламента на ноль - полностью изъятие парламента из бюджетного процесса. Это вопреки тому, что мы слышим в этом зале. Скажите, пожалуйста, кто впереди - телега или лошадь? Вы предлагаете голосовать бюджет прямо перед отставкой правительства. Правительство, которое запланировало бюджет, уходит в отставку, а будет его выполнять кто-то другой, кого еще не выбрали. Затем будет предлагаться программа без бюджета. Это ложь", - подчеркнул Порошенко.
Он обратил внимание, что из бюджета Киева в Резервный фонд забирают 8 млрд грн.
"Сейчас вы хотите увеличения Резервного фонда. Вы забираете у всех киевлян 8 миллиардов и передаете не Вооруженным Силам - передаете их в Резервный фонд. Посмотрите, как использован Резервный фонд существующего бюджета. На нужды Вооруженных Сил использовано только 4 миллиарда на фортификационные сооружения. Все остальное - на ваши предвыборные прихоти, потому что вы не занимаетесь войной - вы занимаетесь выборами. Именно с этого идет "вовина тысяча", именно с этого идет кэшбек. Именно с этого идет пропагандистский марафон, заказ продукта у "Квартала 95" - и это все сохранено. Вы повышаете прогноз поступления средств, забирая их у бизнеса, уничтожая инвестиционный климат. Это есть последствия. Снимите с рассмотрения и рассматривайте после формирования правительства", - добавил он.
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израильский ивритоязычный сайт Forbes https://zn.ua/ECONOMICS/izrailskiy-forbes-vnes-ahmetova-pinchuka-i-poroshenko-v-spisok-165-samyh-bogatyh-evreev-mira-120996_.html опубликовал список165 самых богатых евреев мира. В рейтинге оказались и украинские бизнесмены. Так, Ринат Ахметов с 15,4 млрд долл. занял 11-е место, Виктор Пинчук с 3,8 млрд долл. - 56-е, а Петр Порошенко с 1,6 млрд долл. - 130-е.
https://zn.ua/ ZN.UA обратилось за комментариями в израильский Forbes. В издании сообщили, что составляли рейтинг, основываясь на нескольких исследованиях, а также информации собственных источников. Однако автор рейтинга израильский журналист Давид Липкин, не смог однозначно ответить, в каком именно исследовании указано, что Ахметов и Порошенко являются евреями.