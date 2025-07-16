Кабмін хоче забрати 8 млрд грн з бюджету Києва до Резервного фонду на передвиборчі забаганки влади, - Порошенко
Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко вважає нелогічним змінювати бюджет перед зміною Кабміну.
Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз ми з вами присутні на остаточному помноженні парламенту на нуль – повністю вилучення парламенту з бюджетного процесу. Це всупереч тому, що ми чуємо в цьому залі. Скажіть, будь ласка, хто попереду – віз чи кінь? Ви пропонуєте голосувати бюджет прямо перед відставкою уряду. Уряд, який запланував бюджет, йде у відставку, а буде його виконувати хтось інший, кого ще не обрали. Потім буде пропонуватися програма без бюджету. Це брехня", - наголосив Порошенко.
Він звернув увагу, що з бюджету Києва в Резервний фонд забирають 8 млрд грн.
"Зараз ви хочете збільшення Резервного фонду. Ви забираєте в усіх киян 8 мільярдів і передаєте не Збройним Силам – передаєте їх у Резервний фонд. Подивіться, як використаний Резервний фонд існуючого бюджету. На потреби Збройних Сил використано лише 4 мільярди на фортифікаційні споруди. Все решта – на ваші передвиборчі забаганки, бо ви не займаєтесь війною – ви займаєтесь виборами. Саме з цього йде "вовина тисяча", саме з цього йде кешбек. Саме з цього йде пропагандистський марафон, замовлення продукту в "Кварталу 95" – і це все збережено. Ви підвищуєте прогноз надходження коштів, забираючи їх у бізнесу, знищуючи інвестиційний клімат. Це є наслідки. Зніміть із розгляду і розглядайте після формування уряду", - додав він.
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израильский ивритоязычный сайт Forbes https://zn.ua/ECONOMICS/izrailskiy-forbes-vnes-ahmetova-pinchuka-i-poroshenko-v-spisok-165-samyh-bogatyh-evreev-mira-120996_.html опубликовал список165 самых богатых евреев мира. В рейтинге оказались и украинские бизнесмены. Так, Ринат Ахметов с 15,4 млрд долл. занял 11-е место, Виктор Пинчук с 3,8 млрд долл. - 56-е, а Петр Порошенко с 1,6 млрд долл. - 130-е.
https://zn.ua/ ZN.UA обратилось за комментариями в израильский Forbes. В издании сообщили, что составляли рейтинг, основываясь на нескольких исследованиях, а также информации собственных источников. Однако автор рейтинга израильский журналист Давид Липкин, не смог однозначно ответить, в каком именно исследовании указано, что Ахметов и Порошенко являются евреями.
Влада дуже поспішає відправити уряд у відставку.
Тому перше запитання: де правова позиція української влади? Бо стаття 10 чітко передбачає: забороняється припиняти повноваження всіх органів державної влади, насамперед Кабінету Міністрів під час військового стану. Ви бодай спробували розтлумачити, що таке «припиняти повноваження»? Для того, щоб уже до наступного уряду не було запитань з боку закону.
Друге запитання: а де коаліція, яка висуває новий уряд? Може, його висуває український народ? Ні. Монобільшість? Ні. Це ще одна підстава, коли влада ставить під сумнів закону майбутній склад українського уряду. Легітимність уряду має бути бездоганною.
Ба більше, жоден уряд в історії України не пропрацював такий термін, як уряд, який зараз сидить у цій залі.
І я закликаю уряд прозвітувати! Про ковідний фонд, про апарати штучної вентиляції легень, про «Велике крадівництво».
Цей уряд не підготував країну до війни. І ця відповідальність - не лише на президенті чи його Офісі. Бо, зокрема, вони мали підготувати країну. За три з половиною роки цей уряд не перевів економіку на військові рейки. Він витрачав гроші на марафон, на кешбек, на «Вовину тисячу», на підкуп виборців замість забезпечення Збройних Сил.
Ви позбавляєте Верховну Раду можливості почути звіт. Чесно дати можливість виступити кожному міністру. А вже потім ухвалювати рішення.