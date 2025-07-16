Кабмін хоче забрати 8 млрд грн з бюджету Києва до Резервного фонду на передвиборчі забаганки влади, - Порошенко

Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко вважає нелогічним змінювати бюджет перед зміною Кабміну.

Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз ми з вами присутні на остаточному помноженні парламенту на нуль – повністю вилучення парламенту з бюджетного процесу. Це всупереч тому, що ми чуємо в цьому залі. Скажіть, будь ласка, хто попереду – віз чи кінь? Ви пропонуєте голосувати бюджет прямо перед відставкою уряду. Уряд, який запланував бюджет, йде у відставку, а буде його виконувати хтось інший, кого ще не обрали. Потім буде пропонуватися програма без бюджету. Це брехня", - наголосив Порошенко.

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Він звернув увагу, що з бюджету Києва в Резервний фонд забирають 8 млрд грн.

"Зараз ви хочете збільшення Резервного фонду. Ви забираєте в усіх киян 8 мільярдів і передаєте не Збройним Силам – передаєте їх у Резервний фонд. Подивіться, як використаний Резервний фонд існуючого бюджету. На потреби Збройних Сил використано лише 4 мільярди на фортифікаційні споруди. Все решта – на ваші передвиборчі забаганки, бо ви не займаєтесь війною – ви займаєтесь виборами. Саме з цього йде "вовина тисяча", саме з цього йде кешбек. Саме з цього йде пропагандистський марафон, замовлення продукту в "Кварталу 95" – і це все збережено. Ви підвищуєте прогноз надходження коштів, забираючи їх у бізнесу, знищуючи інвестиційний клімат. Це є наслідки. Зніміть із розгляду і розглядайте після формування уряду", - додав він.

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