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Новости Помощь Украине от Латвии
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Мэр латвийского города Огре Хельманис ранен во время волонтерской поездки в Украину

латвія

Мэр города Огре (Латвия) Эгилс Хельманис получил ранение в Украине во время очередной волонтерской поездки, вероятно, в прифронтовой зоне.

Об этом сообщил представитель муниципалитета Патрикс Грива, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LSM.

По словам Гривы, Хельманис прибыл в Украину с партией гуманитарной помощи - в частности, около 20 автомобилей и другим снаряжением для украинских военных. Волонтерские поездки мэр осуществляет регулярно с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

"Прошлой ночью был обстрел и в результате этого он получил ранения", - отметил представитель муниципалитета. Хельманис находится в стабильном состоянии, но подробности инцидента и точное место происшествия не разглашаются из соображений безопасности.

Грива подчеркнул, что маршрут поездки каждый раз держали в тайне, и что "каждая такая поездка связана с опасностью".

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Автор: 

Латвия (1365) волонтеры (2649) война в Украине (5229)


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Топ комментарии
+14
Одужання!
Зараз кацапи напишуть про "карму"...
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16.07.2025 13:38 Ответить
+10
Литва, Латвія, Естонія, як і інші країни Балтики - наші дійсно надійні друзі.
Вони як ніхто інший, розуміють, що в нас спільний ворог, і що на них досі не напали саме тому, що руснява армія застрягла в Україні, і наразі нездатна на ще одну війну.
Дякуємо, Латвія!
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16.07.2025 13:41 Ответить
+3
Про свою? Вся їх жись при пуцину - то суцільна карма.
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16.07.2025 13:51 Ответить
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Одужання!
Зараз кацапи напишуть про "карму"...
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16.07.2025 13:38 Ответить
Про свою? Вся їх жись при пуцину - то суцільна карма.
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16.07.2025 13:51 Ответить
Та ні... Вони ж вимагають, від наших сусідів, відмовиться від допомоги Україні...
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16.07.2025 13:57 Ответить
Так карма вибору не передбачає - якщо жопа, то жопа всюди. А у волонтера є вибір - або ризик, або м'який диван. А вибір - це точно не карма.
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16.07.2025 14:14 Ответить
Так я ж написав про можливі висловлювання кацапів - а не виклав свої думки...
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16.07.2025 14:20 Ответить
Ну а я допоміг Вам одразу погасити їх слиновиділення.😊
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16.07.2025 14:26 Ответить
Литва, Латвія, Естонія, як і інші країни Балтики - наші дійсно надійні друзі.
Вони як ніхто інший, розуміють, що в нас спільний ворог, і що на них досі не напали саме тому, що руснява армія застрягла в Україні, і наразі нездатна на ще одну війну.
Дякуємо, Латвія!
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16.07.2025 13:41 Ответить
За всю війну хоч одного "слугу" поранили?
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16.07.2025 13:56 Ответить
Хіба що на полюванні, після п"янки...
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16.07.2025 14:21 Ответить
В анус. И не одного. И не на фронте. Но по взаимному согласию и при исполнении служебных обязанностей
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16.07.2025 14:24 Ответить
Меру латвійського міста Огре Хельманіс ...велика подяка Вам ,та наша любов 🇺🇦❤️🇱🇻 !
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16.07.2025 14:27 Ответить
 
 