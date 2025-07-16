Мэр латвийского города Огре Хельманис ранен во время волонтерской поездки в Украину

Мэр города Огре (Латвия) Эгилс Хельманис получил ранение в Украине во время очередной волонтерской поездки, вероятно, в прифронтовой зоне.

Об этом сообщил представитель муниципалитета Патрикс Грива, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LSM.

По словам Гривы, Хельманис прибыл в Украину с партией гуманитарной помощи - в частности, около 20 автомобилей и другим снаряжением для украинских военных. Волонтерские поездки мэр осуществляет регулярно с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

"Прошлой ночью был обстрел и в результате этого он получил ранения", - отметил представитель муниципалитета. Хельманис находится в стабильном состоянии, но подробности инцидента и точное место происшествия не разглашаются из соображений безопасности.

Грива подчеркнул, что маршрут поездки каждый раз держали в тайне, и что "каждая такая поездка связана с опасностью".

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