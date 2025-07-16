Мэр латвийского города Огре Хельманис ранен во время волонтерской поездки в Украину
Мэр города Огре (Латвия) Эгилс Хельманис получил ранение в Украине во время очередной волонтерской поездки, вероятно, в прифронтовой зоне.
Об этом сообщил представитель муниципалитета Патрикс Грива, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LSM.
По словам Гривы, Хельманис прибыл в Украину с партией гуманитарной помощи - в частности, около 20 автомобилей и другим снаряжением для украинских военных. Волонтерские поездки мэр осуществляет регулярно с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.
"Прошлой ночью был обстрел и в результате этого он получил ранения", - отметил представитель муниципалитета. Хельманис находится в стабильном состоянии, но подробности инцидента и точное место происшествия не разглашаются из соображений безопасности.
Грива подчеркнул, что маршрут поездки каждый раз держали в тайне, и что "каждая такая поездка связана с опасностью".
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Зараз кацапи напишуть про "карму"...
Вони як ніхто інший, розуміють, що в нас спільний ворог, і що на них досі не напали саме тому, що руснява армія застрягла в Україні, і наразі нездатна на ще одну війну.
Дякуємо, Латвія!