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Новини Допомога Україні від Латвії
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Мер латвійського міста Огре Хельманіс поранений під час волонтерської поїздки в Україну

латвія

Мер міста Огре (Латвія) Егілс Хельманіс зазнав поранення в Україні під час чергової волонтерської поїздки, ймовірно, у прифронтовій зоні.

Про це повідомив представник муніципалітету Патрікс Гріва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LSM.

За словами Гріви, Хельманіс прибув до України з партією гуманітарної допомоги - зокрема, близько 20 автомобілів та іншим спорядженням для українських військових. Волонтерські поїздки мер здійснює регулярно від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

"Минулої ночі був обстріл і внаслідок того він зазнав поранення", - зазначив представник муніципалітету. Хельманіс перебуває у стабільному стані, але подробиці інциденту та точне місце події не розголошуються з міркувань безпеки.

Гріва підкреслив, що маршрут поїздки щоразу тримали у таємниці, і що "кожна така поїздка пов’язана з небезпекою".

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Автор: 

Латвія (1380) волонтери (1348) війна в Україні (5268)


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Топ коментарі
+15
Одужання!
Зараз кацапи напишуть про "карму"...
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16.07.2025 13:38 Відповісти
+13
Литва, Латвія, Естонія, як і інші країни Балтики - наші дійсно надійні друзі.
Вони як ніхто інший, розуміють, що в нас спільний ворог, і що на них досі не напали саме тому, що руснява армія застрягла в Україні, і наразі нездатна на ще одну війну.
Дякуємо, Латвія!
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16.07.2025 13:41 Відповісти
+4
Про свою? Вся їх жись при пуцину - то суцільна карма.
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16.07.2025 13:51 Відповісти
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Одужання!
Зараз кацапи напишуть про "карму"...
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16.07.2025 13:38 Відповісти
Про свою? Вся їх жись при пуцину - то суцільна карма.
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16.07.2025 13:51 Відповісти
Та ні... Вони ж вимагають, від наших сусідів, відмовиться від допомоги Україні...
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16.07.2025 13:57 Відповісти
Так карма вибору не передбачає - якщо жопа, то жопа всюди. А у волонтера є вибір - або ризик, або м'який диван. А вибір - це точно не карма.
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16.07.2025 14:14 Відповісти
Так я ж написав про можливі висловлювання кацапів - а не виклав свої думки...
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16.07.2025 14:20 Відповісти
Ну а я допоміг Вам одразу погасити їх слиновиділення.😊
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16.07.2025 14:26 Відповісти
Литва, Латвія, Естонія, як і інші країни Балтики - наші дійсно надійні друзі.
Вони як ніхто інший, розуміють, що в нас спільний ворог, і що на них досі не напали саме тому, що руснява армія застрягла в Україні, і наразі нездатна на ще одну війну.
Дякуємо, Латвія!
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16.07.2025 13:41 Відповісти
За всю війну хоч одного "слугу" поранили?
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16.07.2025 13:56 Відповісти
Хіба що на полюванні, після п"янки...
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16.07.2025 14:21 Відповісти
В анус. И не одного. И не на фронте. Но по взаимному согласию и при исполнении служебных обязанностей
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16.07.2025 14:24 Відповісти
Меру латвійського міста Огре Хельманіс ...велика подяка Вам ,та наша любов 🇺🇦❤️🇱🇻 !
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16.07.2025 14:27 Відповісти
 
 