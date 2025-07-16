Мер латвійського міста Огре Хельманіс поранений під час волонтерської поїздки в Україну

Мер міста Огре (Латвія) Егілс Хельманіс зазнав поранення в Україні під час чергової волонтерської поїздки, ймовірно, у прифронтовій зоні.

Про це повідомив представник муніципалітету Патрікс Гріва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LSM.

За словами Гріви, Хельманіс прибув до України з партією гуманітарної допомоги - зокрема, близько 20 автомобілів та іншим спорядженням для українських військових. Волонтерські поїздки мер здійснює регулярно від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

"Минулої ночі був обстріл і внаслідок того він зазнав поранення", - зазначив представник муніципалітету. Хельманіс перебуває у стабільному стані, але подробиці інциденту та точне місце події не розголошуються з міркувань безпеки.

Гріва підкреслив, що маршрут поїздки щоразу тримали у таємниці, і що "кожна така поїздка пов’язана з небезпекою".

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