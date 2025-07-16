Верховный суд окончательно запретил строительство многоэтажки возле Музея выдающихся деятелей украинской культуры в Киеве

Верховный суд окончательно запретил строительство 16-этажки возле Музея выдающихся деятелей украинской культуры в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

"16 июля Большая Палата Верховного Суда Украины приняла решение, которым поставила точку в многолетней борьбе за сохранение исторической среды в центре столицы. Суд окончательно вернул территориальной общине города Киева земельный участок по адресу ул. Жилянская, 96-А - в пределах Музея выдающихся деятелей украинской культуры, посвященного Лесе Украинке, Николаю Лысенко, Панасу Саксаганскому и Михаилу Старицкому", - говорится в сообщении.

Как отмечается, этим решением завершена почти двадцатилетняя судебная эпопея вокруг попыток застройки этой исторически ценной территории.

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Суд поддержал позицию Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины, которое ранее отказало в согласовании проектной документации, поскольку застройка несла прямую угрозу для близлежащих памятников истории и культуры и противоречила действующему законодательству в сфере охраны культурного наследия.

"Это решение является стратегически важным для защиты исторических ареалов Киева и сохранения национальной памяти. МКСК благодарит всех причастных к защите культурного наследия и подчеркивает: право граждан на сохранение своей истории и культурной идентичности - неоспоримо", - отметили в МКСК.

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