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Новости Незаконное строительство многоэтажек
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Верховный суд окончательно запретил строительство многоэтажки возле Музея выдающихся деятелей украинской культуры в Киеве

Музей выдающихся деятелей украинской культуры

Верховный суд окончательно запретил строительство 16-этажки возле Музея выдающихся деятелей украинской культуры в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

"16 июля Большая Палата Верховного Суда Украины приняла решение, которым поставила точку в многолетней борьбе за сохранение исторической среды в центре столицы. Суд окончательно вернул территориальной общине города Киева земельный участок по адресу ул. Жилянская, 96-А - в пределах Музея выдающихся деятелей украинской культуры, посвященного Лесе Украинке, Николаю Лысенко, Панасу Саксаганскому и Михаилу Старицкому", - говорится в сообщении.

Как отмечается, этим решением завершена почти двадцатилетняя судебная эпопея вокруг попыток застройки этой исторически ценной территории.

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Суд поддержал позицию Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины, которое ранее отказало в согласовании проектной документации, поскольку застройка несла прямую угрозу для близлежащих памятников истории и культуры и противоречила действующему законодательству в сфере охраны культурного наследия.

"Это решение является стратегически важным для защиты исторических ареалов Киева и сохранения национальной памяти. МКСК благодарит всех причастных к защите культурного наследия и подчеркивает: право граждан на сохранение своей истории и культурной идентичности - неоспоримо", - отметили в МКСК.

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Автор: 

Министерство культуры и информационной политики (781) музей (724) строительство (2002) застройка (711)


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Квартирки уже наверное проданы,судьи вернут их инвесторам,
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16.07.2025 17:09 Ответить
Скоро буде прикра пожежа і доведеться збудувать житловий комплекс на память про цей музей
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16.07.2025 17:17 Ответить
А біля "невидатних ,"будівництво ніяке не заборонене.
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16.07.2025 17:54 Ответить
Блин, на Жилянской большой пустырь есть, я там рядом хату снимал, там целый квартал построить можно
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16.07.2025 17:56 Ответить
 
 