Верховний Суд остаточно заборонив будівництво багатоповерхівки біля Музею видатних діячів української культури в Києві

Верховний суд остаточно заборонив будівництво 16-поверхівки біля Музею видатних діячів української культури в Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство культури і стратегічних комунікацій України.

"16 липня Велика Палата Верховного Суду України ухвалила рішення, яким поставила крапку в багаторічній боротьбі за збереження історичного середовища в центрі столиці. Суд остаточно повернув територіальній громаді міста Києва земельну ділянку за адресою вул. Жилянська, 96-А — у межах Музею видатних діячів української культури, присвяченого Лесі Українці, Миколі Лисенку, Панасу Саксаганському та Михайлу Старицькому", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, цим рішенням завершено майже двадцятирічну судову епопею довкола спроб забудови цієї історично цінної території.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Договір про забудову ботсаду ім. Гришка у Києві буде розірвано, - очільник МВА Ткаченко

Суд підтримав позицію Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, яке раніше відмовило у погодженні проєктної документації, оскільки забудова несла пряму загрозу для прилеглих пам’яток історії та культури й суперечила чинному законодавству у сфері охорони культурної спадщини.

"Це рішення є стратегічно важливим для захисту історичних ареалів Києва та збереження національної пам’яті. МКСК дякує усім причетним до захисту культурної спадщини та наголошує: право громадян на збереження своєї історії та культурної ідентичності — незаперечне", - наголосили в МКСК.

Також читайте: У Києві замість бази відпочинку будували котеджне містечко. Суд постановив його знести