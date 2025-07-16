Суд продлил меру пресечения заместителю председателя КГГА Прокопиву до 12 сентября
Голосеевский райсуд Киева продлил меру пресечения заместителю председателя КГГА Владимиру Прокопиву до 12 сентября.
Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Да, до 12 сентября продлили (меру пресечения - ред.)", - отметила пресс-секретарь.
Сейчас Прокопиву избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.
Напомним, накануне в СБУ сообщили, что разоблачили схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу, которую организовал заместитель председателя КГГА.
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