Суд продлил меру пресечения заместителю председателя КГГА Прокопиву до 12 сентября

Голосеевский райсуд Киева продлил меру пресечения заместителю председателя КГГА Владимиру Прокопиву до 12 сентября.

Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Да, до 12 сентября продлили (меру пресечения - ред.)", - отметила пресс-секретарь.

Сейчас Прокопиву избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Напомним, накануне в СБУ сообщили, что разоблачили схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу, которую организовал заместитель председателя КГГА.

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