Суд продовжив запобіжний захід заступнику голови КМДА Прокопіву до 12 вересня
Голосіївський райсуд Києва продовжив запобіжний захід заступнику голови КМДА Володимиру Прокопіву до 12 вересня.
Про це повідомила речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Так, до 12 вересня продовжили (запобіжний захід - ред.)", - зазначила речниця.
Наразі Прокопіву обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.
Нагадаємо, напередодні в СБУ повідомили, що викрили схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон, яку організував заступник голови КМДА.
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