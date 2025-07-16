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Новини Підозра Володимиру Прокопіву
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Суд продовжив запобіжний захід заступнику голови КМДА Прокопіву до 12 вересня

Володимир Прокопів прокоментував повідомлення йому про підозру

Голосіївський райсуд Києва продовжив запобіжний захід заступнику голови КМДА Володимиру Прокопіву до 12 вересня.

Про це повідомила речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Так, до 12 вересня продовжили (запобіжний захід - ред.)", - зазначила речниця.

Наразі Прокопіву обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.

Нагадаємо, напередодні в СБУ повідомили, що викрили схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон, яку організував заступник голови КМДА.

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Автор: 

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