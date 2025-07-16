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В России бывшего военного Хожаева, выступившего против войны с Украиной, приговорили к 23 годам

хожаєв

В РФ суд назначил 22-летнему бывшему российскому военному Антону Хожаеву, который выступил против войны с Украиной, 23 года лишения свободы и штраф 590 тысяч рублей. Первые пять лет он должен провести в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Хожаева признали виновным в государственной измене, дезертирстве, участии в деятельности террористической организации, отмывании денег и приготовлении к преступлению. По версии следствия, Хожаев передавал данные о расположении российских военных объектов и беспилотников за денежное вознаграждение, сотрудничал с легионом "Свобода России" и крымским партизанским движением "Атеш".

Хожаев не признал вины. Во время дебатов в суде он рассказал, что "просто хотел помочь соседнему народу восстановить мир на их земле" и "изгнать оккупантов". "Пожалуйста, перестаньте называть меня военнослужащим, я не хочу ассоциироваться с биомусором в виде российской армии - это грязная помойка, что и доказали все события после 24 февраля 2022 года... И в завершение своего последнего слова я хотел бы обратиться ко всему украинскому народу. Друзья мои, не бойтесь, будьте смелее, боритесь".

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Антон Хожаев окончил Военный авиационный технический университет, с 2020 года был зачислен в учебный центр ВВС на факультет беспилотной авиации. Весной 2022 года он выступил против войны с Украиной и подал рапорт на отчисление из вуза, но контракт с российским министерством обороны разорвать не смог. Позже его задержали сотрудники ФСБ при попытке пересечь границу с Украиной.

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репрессии (2773) россия (96604)


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І серед лайна можна знайти Діамант.
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16.07.2025 23:52 Ответить
Залякати хочуть - нічого нового
Антоха посидить , але все одно звільниться - і совість чистою буде !
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17.07.2025 00:00 Ответить
Шкода сміливого хлопця, згине в їбєнях кідарських, можливо якийсь обмін запропонувати?
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17.07.2025 00:24 Ответить
На обмін потрібно віддати парочку під@рів ,
так як Зожаєв заслуговує на свободу і мирне життя ,
як всі нормальні люди 🙁
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17.07.2025 00:33 Ответить
Хожаєв ( вибачаюсь) !
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17.07.2025 00:34 Ответить
Зверніть увагу - *що виступив проти війни з Україною*. І отримав аж 23 роки. А у нас кацапам та їх прихвостням дають не більше 15 і за конкретні справи, за що я б давав смертну кару.
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17.07.2025 00:38 Ответить
 
 