В России бывшего военного Хожаева, выступившего против войны с Украиной, приговорили к 23 годам

В РФ суд назначил 22-летнему бывшему российскому военному Антону Хожаеву, который выступил против войны с Украиной, 23 года лишения свободы и штраф 590 тысяч рублей. Первые пять лет он должен провести в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Хожаева признали виновным в государственной измене, дезертирстве, участии в деятельности террористической организации, отмывании денег и приготовлении к преступлению. По версии следствия, Хожаев передавал данные о расположении российских военных объектов и беспилотников за денежное вознаграждение, сотрудничал с легионом "Свобода России" и крымским партизанским движением "Атеш".

Хожаев не признал вины. Во время дебатов в суде он рассказал, что "просто хотел помочь соседнему народу восстановить мир на их земле" и "изгнать оккупантов". "Пожалуйста, перестаньте называть меня военнослужащим, я не хочу ассоциироваться с биомусором в виде российской армии - это грязная помойка, что и доказали все события после 24 февраля 2022 года... И в завершение своего последнего слова я хотел бы обратиться ко всему украинскому народу. Друзья мои, не бойтесь, будьте смелее, боритесь".

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Антон Хожаев окончил Военный авиационный технический университет, с 2020 года был зачислен в учебный центр ВВС на факультет беспилотной авиации. Весной 2022 года он выступил против войны с Украиной и подал рапорт на отчисление из вуза, но контракт с российским министерством обороны разорвать не смог. Позже его задержали сотрудники ФСБ при попытке пересечь границу с Украиной.